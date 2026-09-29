Galatasaray\'ın yeni yıldızını duyurdular! 6 aylığına kiralanacak

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Teun Koopmeiners için ayrılık çanları çalmaya başladı.

KOOPMEINERS İÇİN AYRILIK VAKTİ

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Sahadaki performansı beklentilerin altında kalan 28 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu ocak ayında takımdan ayrılacak. Koopmeiners'in sergilediği saha içi performansından memnun olmayan Torino temsilcisinin yıldız ismi 6 aylığına başka bir takıma kiralayacağı belirtildi.

EN GÜÇLÜ ADAY GALATASARAY

Haberde, yaz transfer döneminde Koopmeiners'i transfer etmek isteyen Galatasaray'ın bu transfer için en favori kulüp olduğu, Hollandalı yıldızın 6 aylığına Türkiye'ye gelmesinin beklendiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 6 maçta sahaya çıkan deneyimli oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.