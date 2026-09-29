Galatasaray'ın yeni yıldızını duyurdular! 6 aylığına kiralanacak - Son Dakika
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Galatasaray'ın yeni yıldızını duyurdular! 6 aylığına kiralanacak

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Galatasaray\'ın yeni yıldızını duyurdular! 6 aylığına kiralanacak
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Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners'in ocak ayında takımdan ayrılacağı belirtildi. İtalyan basınına göre Galatasaray, yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Hollandalı yıldızı 6 aylığına transfer etmek için en güçlü aday.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Teun Koopmeiners için ayrılık çanları çalmaya başladı. 

KOOPMEINERS İÇİN AYRILIK VAKTİ

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Sahadaki performansı beklentilerin altında kalan 28 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu ocak ayında takımdan ayrılacak. Koopmeiners'in sergilediği saha içi performansından memnun olmayan Torino temsilcisinin yıldız ismi 6 aylığına başka bir takıma kiralayacağı belirtildi. 

EN GÜÇLÜ ADAY GALATASARAY

Haberde, yaz transfer döneminde Koopmeiners'i transfer etmek isteyen Galatasaray'ın bu transfer için en favori kulüp olduğu, Hollandalı yıldızın 6 aylığına Türkiye'ye gelmesinin beklendiği ifade edildi. 

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 6 maçta sahaya çıkan deneyimli oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

GalatasarayJuventusFutbolSporSon Dakika

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