Galatasaray\'ın yeni yıldızını duyurdular! 6 aylığına kiralanacak

Galatasaray'ın yeni yıldızını duyurdular! 6 aylığına kiralanacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners'in ocak ayında takımdan ayrılacağı belirtildi. İtalyan basınına göre Galatasaray, yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Hollandalı yıldızı 6 aylığına transfer etmek için en güçlü aday.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Teun Koopmeiners için ayrılık çanları çalmaya başladı.
KOOPMEINERS İÇİN AYRILIK VAKTİ
İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Sahadaki performansı beklentilerin altında kalan 28 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu ocak ayında takımdan ayrılacak. Koopmeiners'in sergilediği saha içi performansından memnun olmayan Torino temsilcisinin yıldız ismi 6 aylığına başka bir takıma kiralayacağı belirtildi.
EN GÜÇLÜ ADAY GALATASARAY
Haberde, yaz transfer döneminde Koopmeiners'i transfer etmek isteyen Galatasaray'ın bu transfer için en favori kulüp olduğu, Hollandalı yıldızın 6 aylığına Türkiye'ye gelmesinin beklendiği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon tüm kulvarlarda 6 maçta sahaya çıkan deneyimli oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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