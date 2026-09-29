Buse Terim, kızının hastalığını ''Maalesef ilacı yok'' diyerek duyurdu - Son Dakika
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Buse Terim, kızının hastalığını ''Maalesef ilacı yok'' diyerek duyurdu

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Buse Terim, kızının hastalığını \'\'Maalesef ilacı yok\'\' diyerek duyurdu
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Fatih Terim’in kızı Buse Terim, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kızı Nil’in koronavirüse yakalandığını duyurdu. Kızının yaşadığı belirtileri anlatan Terim, "Maalesef ilacı yok" dedi.

Teknik direktör Fatih Terim’in kızı Buse Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla küçük kızı Nil’in koronavirüse (COVID-19) yakalandığını duyurdu.

SEMPTOMLAR NEDENİYLE DOKTORA BAŞVURDULAR

Sosyal medyada günlük hayatına dair paylaşımlarıyla bilinen Terim, kızının birkaç gündür hafif ateş, şiddetli kemik ağrısı, boğaz ve karın ağrısı ile baş dönmesi gibi şikayetler yaşadığını belirtti. Bu belirtiler üzerine doktora başvurduklarını ve yapılan testler sonucunda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

''HALA KOVID VARMIŞ, ŞOK GEÇİRDİM''

Test sonucunu öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade eden ünlü isim, ''2026'da hala Kovid varmış arkadaşlar. Ben de duyunca ufak çaplı bir şok geçirdim. Merhaba Kovid pozitif.'' ifadelerini kullandı. 

''MAALESEF İLACI YOK''

Sözlerime devam eden Buse Terim, ''Okulda da hastalıkların başladığını biliyorum ama kimseden covid duymamıştım. Doktorumuza sorduğumda covid'in çok olduğunu söyledi. Maalesef ilacı yok, o yüzden de yapabileceğimiz bir şey de yok. Yapacağımız tek şey bol bol vitamin alması. Nil cuma gününden beri okula gitmiyor ama ben okul grubundaki tüm velileri bilgilendirdim. Bunu çok önemsiyorum, bazen hastalıkların saklandığını görüyorum ama bu yapılmaması lazım.'' ifadelerini kullandı.

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