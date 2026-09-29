Yumurtlayan deniz kaplumbağasının üzerine oturdu! Görüntüler sonrası özür geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yumurtlayan deniz kaplumbağasının üzerine oturdu! Görüntüler sonrası özür geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yumurtlayan deniz kaplumbağasının üzerine oturdu! Görüntüler sonrası özür geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umman'a giden Ukraynalı fitness içerik üreticisi Vadym Oleynik, koruma altındaki deniz kaplumbağalarıyla çektiği görüntüler nedeniyle sert eleştirilerin hedefi oldu. 32 yaşındaki Oleynik'in yumurtlama dönemindeki yetişkin bir deniz kaplumbağasının üzerine oturduğu ve yavru bir kaplumbağayı elinde tuttuğu görüntüler tepki çekerken, Umman Çevre Otoritesi olayla ilgili yasal işlem başlattı.

Yumurtlayan deniz kaplumbağasının üzerine oturduğu görüntüler tepki çeken Ukraynalı Vadym Oleynik özür diledi. Umman'daki yetkililer de koruma altındaki hayvanlarla ilgili olayın ardından harekete geçti.

KAPLUMBAĞANIN ÜZERİNE OTURDU

32 yaşındaki fitness içerik üreticisi Vadym Oleynik, partneri Olena Kravchenko ile birlikte Umman'ı ziyaret etti. İkilinin gezisi sırasında deniz kaplumbağalarıyla kurduğu temas ise tartışmanın fitilini ateşledi. Görüntülerde Oleynik'in yumurtlama dönemindeki yetişkin bir deniz kaplumbağasının kabuğunun üzerine oturduğu görüldü. Oleynik'in görüntü almak amacıyla poz verdiği sırada kaplumbağanın üzerine defalarca ağırlığını verdiği öne sürüldü.

Yumurtlayan deniz kaplumbağasının üzerine oturdu! Görüntüler sonrası özür geldi

YAVRU KAPLUMBAĞAYI DA ELİNE ALDI

Tepki çeken görüntüler bununla sınırlı kalmadı. Oleynik'in başka bir anda elinde çırpınan yavru deniz kaplumbağasını tuttuğu görüldü. Oleynik ve partneri ayrıca yeni yumurtadan çıkan kaplumbağalara müdahale etmekle suçlandı. Deniz kaplumbağalarının özellikle yumurtlama ve yumurtadan çıkış dönemlerinde rahatsız edilmemesi gerektiğine dikkat çeken hayvan koruma kuruluşları, çiftin davranışlarına tepki gösterdi.

Yumurtlayan deniz kaplumbağasının üzerine oturdu! Görüntüler sonrası özür geldi

"BİR HATA YAPTIM VE HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Görüntülerin ardından eleştirilerin odağına yerleşen Oleynik, davranışının yanlış olduğunu kabul ederek özür diledi. Hayvana zarar verme amacı taşımadığını savunan Oleynik, "Kuralları görmedim. Bir hata yaptım ve herkesten özür diliyorum," ifadelerini kullandı.

KaplumbağaUkraynaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • dogukanvova dogukanvova:
    Allah'ın sessiz kullarina yaptigiz yaniniza kalmaz 1 0 Yanıtla
  • semiherman7 semiherman7:
    hem kasti yap hemde özür dile ayıp ayıp 1 0 Yanıtla
  • semiherman7 semiherman7:
    ohh 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Premier Lig’den Manchester City için karar Premier Lig'den Manchester City için karar
Almanya’da görevli Türk savcı İstanbul’da hayatını kaybetti: Ölümü şüpheli bulundu Almanya’da görevli Türk savcı İstanbul’da hayatını kaybetti: Ölümü şüpheli bulundu
Galatasaray’ın yeni yıldızını duyurdular 6 aylığına kiralanacak Galatasaray'ın yeni yıldızını duyurdular! 6 aylığına kiralanacak
Bizim Çocuklar’a bir kötü haber daha Bizim Çocuklar'a bir kötü haber daha
Ankara’da 4,5 Milyon TL maaşla personel arıyorlar Başvurular sürüyor Ankara'da 4,5 Milyon TL maaşla personel arıyorlar! Başvurular sürüyor
Görüntüsüyle tüm dünyada ses getiren kaleci Ülkesinin kahramanı oldu Görüntüsüyle tüm dünyada ses getiren kaleci! Ülkesinin kahramanı oldu
A Milli Takım’da iki futbolcu Belçika maçı öncesi antrenmana çıkmadı A Milli Takım'da iki futbolcu Belçika maçı öncesi antrenmana çıkmadı
23:26
Ev değil banka Duvarlardan, fayansların altından milyonlarca Euro çıktı
Ev değil banka! Duvarlardan, fayansların altından milyonlarca Euro çıktı
23:09
Fon soruşturmasında Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ait 1,2 milyar TL değerindeki 5 villaya el konuldu
Fon soruşturmasında Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait 1,2 milyar TL değerindeki 5 villaya el konuldu
23:04
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Atilla Yıldırım’ın telefonundan Özgür Özel ile alem yaptığı görüntüler çıktı
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Atilla Yıldırım'ın telefonundan Özgür Özel ile alem yaptığı görüntüler çıktı
23:01
Fon yatırımcılarının beklediği açıklama İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan geldi
Fon yatırımcılarının beklediği açıklama İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi
22:25
Odine hisselerindeki 15 milyar TL’lik işlem mercek altında: Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı
Odine hisselerindeki 15 milyar TL'lik işlem mercek altında: Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı
22:14
Buse Terim, kızının hastalığını ’’Maalesef ilacı yok’’ diyerek duyurdu
Buse Terim, kızının hastalığını ''Maalesef ilacı yok'' diyerek duyurdu
22:03
PFDK, Amedspor’a ceza yağdırdı
PFDK, Amedspor'a ceza yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 00:04:36. #7.12#
SON DAKİKA: Yumurtlayan deniz kaplumbağasının üzerine oturdu! Görüntüler sonrası özür geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei