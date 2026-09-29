Sömürü düzenine "Dur" diyen lider! Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso, doğal kaynakları üzerindeki Batı tahakkümünü kırmak adıyla kritik bir hamleye imza attı. Fransa ile diplomatik bağları koparan Yüzbaşı İbrahim Traore liderliğindeki geçici yönetim, ülkenin ilk altın rafinerisini törenle hizmete açtı. Artık çıkardığı değerli madenleri doğrudan Avrupa'ya göndermek istemeyen Burkina Faso, altınını kendi topraklarında işleyerek küresel pazarda söz sahibi olmayı hedefliyor.

"KENDİ MADENİMİZİ KENDİMİZ İŞLEYECEĞİZ"

Başkent Ouagadougou'da inşa edilen 19 milyon dolar değerindeki tesisin açılışını bizzat gerçekleştiren Burkina Faso Geçici Devlet Başkanı İbrahim Traore, ülkesinin artık yalnızca ham madde tedarikçisi durumunda kalmayacağını ilan etti. Bugüne kadar çıkarılan altının büyük bir kısmını başta İsviçre olmak üzere Avrupa ülkelerine doğrudan ihraç eden Burkina Faso, bu rafineri sayesinde katma değeri kendi ekonomisine aktarmayı planlıyor.

HEDEF: YILDA 515 TON KAPASİTE İLE BÖLGENİN MERKEZİ OLMAK

Yeni açılan ulusal rafineri, ilk etapta yıllık 164 ton altını rafine edebilecek teknolojik altyapıya sahip. Yönetimin hedefi ise kapasiteyi kısa sürede 515 tona çıkararak tesisin sadece Burkina Faso’ya değil, tüm Batı Afrika bölgesine hizmet veren dev bir işleme merkezi olmasını sağlamak.

YENİ EKONOMİK BAĞIMSIZLIK HAMLESİ

2022'de iktidara gelen Traore yönetimi, 26 Haziran’da ülke çıkarlarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Fransa ile tüm diplomatik ilişkilerini resmi olarak kesmişti. Fransız askeri ve siyasi nüfuzunu ülkeden temizleyen Burkina Faso idaresi, altın rafinerisi hamlesiyle de Batı kolonyalizmine karşı başlattığı mücadeleyi ekonomik bağımsızlık boyutuyla pekiştirmiş oldu.