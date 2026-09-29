Fon yatırımcılarının beklediği açıklama İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi - Son Dakika
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Fon yatırımcılarının beklediği açıklama İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi

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Fon yatırımcılarının beklediği açıklama İletişim Başkanı Burhanettin Duran\'dan geldi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, fon piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı. Yatırımcıların haklarının korunmasının temel öncelik olduğunu belirten Duran, sorumluluğu bulunanların konumlarına bakılmaksızın hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.

Fon piyasası için yürütülen soruşturma ve tasfiye sürecine ilişkin İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan açıklama geldi. Duran, yatırımcı hakları ve finansal istikrarın birlikte gözetildiğini belirtti.

"SORUMLULUĞU BULUNANLAR HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKTİR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fon piyasalarındaki gelişmelere ilişkin yaklaşımına işaret ederek şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fon piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin ortaya koyduğu çerçeve açıktır. Milletimizin hakkına ve hukukuna zarar veren, piyasaların sağlıklı işleyişini bozan eylemler karşılıksız bırakılmayacak; sorumluluğu bulunanlar konumlarına bakılmaksızın hukuk önünde hesap verecektir."

"FİNANSAL SİSTEMİN GENELİNE YÖNELİK RİSK OLUŞTURMUYOR"

İletişim Başkanı Duran'ın açıklamasında öne çıkan başlıklardan biri de yaşanan gelişmelerin finansal sisteme etkisi oldu. Duran, sorunun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde bulunduğunu ve resmi açıklamalara göre finansal sistemin geneline yönelik bir risk oluşturmadığını belirtti. Finansal istikrarın korunması ile hukuki sürecin yürütülmesinin birbirinin alternatifi olmadığını vurgulayan Duran, likidite ve bulaşma risklerine karşı tedbirlerin uygulandığını, piyasa bozucu işlemlere ilişkin inceleme ve soruşturmaların ise sürdüğünü ifade etti.

YATIRIMCILAR İÇİN TASFİYE VE ÖDEME MESAJI

Fonlarda birikimi bulunan yatırımcıları yakından ilgilendiren açıklamada tasfiye ve ödeme işlemlerine ayrıca yer verildi. Duran, "Vatandaşlarımızın birikimlerinin ve meşru haklarının korunması, yürütülen sürecin temel önceliğidir. Tasfiye ve ödeme işlemlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalar bu anlayışla sürdürülmektedir." dedi.

FON KOORDİNASYON KURULU DEVREYE GİRECEK

Süreçte Finansal İstikrar Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu, ekonomi yönetimi ve adli makamlar kendi görev alanları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Duran ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu'nun tasfiye sürecinin koordinasyonunu sağlayacağını açıkladı. Kurulun çalışmalarında yatırımcıların meşru haklarının ve kamu yararının gözetileceğini belirten Duran, tasfiyenin hızlı ve sağlıklı şekilde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

"BELİRLEYİCİ OLAN SÖYLEMLER DEĞİL; HUKUK, ŞEFFAFLIK VE MİLLETİMİZİN HAKKIDIR"

Duran açıklamasının sonunda sürecin siyasi tartışmalar üzerinden değerlendirilmesine de değindi. "Sürecin siyasi polemiklere ve algı tartışmalarına çekilmesi, ne hukukun işleyişini ne de vatandaşlarımızın haklarının korunmasına yönelik kararlılığı gölgeleyebilir. Bu meselede belirleyici olan söylemler değil; hukuk, şeffaflık ve milletimizin hakkıdır." ifadelerini kullandı.

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