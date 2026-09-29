Fon soruşturmasında Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait 1,2 milyar TL değerindeki 5 villaya el konuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fon soruşturmasında Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait 1,2 milyar TL değerindeki 5 villaya el konuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunan, toplam piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar TL olan 5 lüks villaya el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve  Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunan 5 lüks villaya el konuldu.

Fon soruşturmasında Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait 1,2 milyar TL değerindeki 5 villaya el konuldu

TOPLAM DEĞERİ 1,2 MİLYAR TL

Toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar TL olduğu belirtilen taşınmazlara ilişkin incelemelerde, söz konusu varlıkların mal varlığının devredilmesi ve azaltılmasına yönelik işlemler kapsamında değerlendirildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında taşınmazlarla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Fon soruşturmasında Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait 1,2 milyar TL değerindeki 5 villaya el konuldu

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Fon soruşturmasında Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait 1,2 milyar TL değerindeki 5 villaya el konuldu
Serdar Turhan - Muhammed Yarız

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Devam eden soruşturmada 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 5’inin tutuklanmasına 7’si hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti. Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 56’ya ulaşmış oldu.

Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de arasında olduğu 11 şüpheli daha yakalanmıştı.

Fon SoruşturmasıİstanbulGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Hadi âma çok geç kaldınız Eko ne zaman ödeyecek tüm mal varlığına.el konulacak 2 3 Yanıtla
  • cv2fb9mck6 cv2fb9mck6:
    Emmi kimin eli kimin cebinde hiç belli değil yaa 1 0 Yanıtla
  • Murat Akat Murat Akat:
    geç bile kalınıyor 1 0 Yanıtla
  • Cengiz Demirbaş Cengiz Demirbaş:
    borsa da patladı, peki biz ne yapacağız 0 0 Yanıtla
  • Murat Uygur Murat Uygur:
    çok şükür 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salgın hakkında konuşan siyasetçiyi döve döve öldürdüler Salgın hakkında konuşan siyasetçiyi döve döve öldürdüler
Almanya’da görevli Türk savcı İstanbul’da hayatını kaybetti: Ölümü şüpheli bulundu Almanya’da görevli Türk savcı İstanbul’da hayatını kaybetti: Ölümü şüpheli bulundu
Galatasaray’ın yeni yıldızını duyurdular 6 aylığına kiralanacak Galatasaray'ın yeni yıldızını duyurdular! 6 aylığına kiralanacak
Bizim Çocuklar’a bir kötü haber daha Bizim Çocuklar'a bir kötü haber daha
Ankara’da 4,5 Milyon TL maaşla personel arıyorlar Başvurular sürüyor Ankara'da 4,5 Milyon TL maaşla personel arıyorlar! Başvurular sürüyor
Görüntüsüyle tüm dünyada ses getiren kaleci Ülkesinin kahramanı oldu Görüntüsüyle tüm dünyada ses getiren kaleci! Ülkesinin kahramanı oldu
A Milli Takım’da iki futbolcu Belçika maçı öncesi antrenmana çıkmadı A Milli Takım'da iki futbolcu Belçika maçı öncesi antrenmana çıkmadı
Kamusal alanda tuvaletini yapan şahsa zabıta baskını Kamusal alanda tuvaletini yapan şahsa zabıta baskını
Hollanda’da 2 yaşındaki çocuğa ötenazi uygulandı Hollanda'da 2 yaşındaki çocuğa ötenazi uygulandı
Trabzonspor’dan Manchester United’a çağrı: İndirim yapın, satın alalım Trabzonspor'dan Manchester United'a çağrı: İndirim yapın, satın alalım
Peş peşe iki facia: Biri inşaattan düştü, diğeri makineye sıkıştı Peş peşe iki facia: Biri inşaattan düştü, diğeri makineye sıkıştı
PFDK, Amedspor’a ceza yağdırdı PFDK, Amedspor'a ceza yağdırdı
Buse Terim, kızının hastalığını ’’Maalesef ilacı yok’’ diyerek duyurdu Buse Terim, kızının hastalığını ''Maalesef ilacı yok'' diyerek duyurdu
Odine hisselerindeki 15 milyar TL’lik işlem mercek altında: Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı Odine hisselerindeki 15 milyar TL'lik işlem mercek altında: Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı
23:26
Ev değil banka Duvarlardan, fayansların altından milyonlarca Euro çıktı
Ev değil banka! Duvarlardan, fayansların altından milyonlarca Euro çıktı
23:04
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Atilla Yıldırım’ın telefonundan Özgür Özel ile alem yaptığı görüntüler çıktı
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Atilla Yıldırım'ın telefonundan Özgür Özel ile alem yaptığı görüntüler çıktı
23:01
Fon yatırımcılarının beklediği açıklama İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan geldi
Fon yatırımcılarının beklediği açıklama İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi
22:25
Odine hisselerindeki 15 milyar TL’lik işlem mercek altında: Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı
Odine hisselerindeki 15 milyar TL'lik işlem mercek altında: Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı
22:14
Buse Terim, kızının hastalığını ’’Maalesef ilacı yok’’ diyerek duyurdu
Buse Terim, kızının hastalığını ''Maalesef ilacı yok'' diyerek duyurdu
22:03
PFDK, Amedspor’a ceza yağdırdı
PFDK, Amedspor'a ceza yağdırdı
21:55
İmzalar atıldı Beşiktaş’a 18’lik genç yetenek
İmzalar atıldı! Beşiktaş'a 18'lik genç yetenek
21:42
Dursun Özbek, Ali Koç’un koltuğuna oturdu
Dursun Özbek, Ali Koç'un koltuğuna oturdu
21:17
A Milli Takım’da iki futbolcu Belçika maçı öncesi antrenmana çıkmadı
A Milli Takım'da iki futbolcu Belçika maçı öncesi antrenmana çıkmadı
21:13
Görüntüsüyle tüm dünyada ses getiren kaleci Ülkesinin kahramanı oldu
Görüntüsüyle tüm dünyada ses getiren kaleci! Ülkesinin kahramanı oldu
20:16
Casusluk davasında üçüncü duruşma: İmamoğlu ve Yanardağ’ın tutukluğuna devam kararı verildi
Casusluk davasında üçüncü duruşma: İmamoğlu ve Yanardağ'ın tutukluğuna devam kararı verildi
19:50
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
19:11
Bahçeli’den fon krizi açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli
Bahçeli'den fon krizi açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli
18:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 00:02:09. #7.12#
SON DAKİKA: Fon soruşturmasında Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait 1,2 milyar TL değerindeki 5 villaya el konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei