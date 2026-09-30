Televizyon dünyasında deprem! Reyting canavarı 3 diziyi birden yuttu - Son Dakika
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Televizyon dünyasında deprem! Reyting canavarı 3 diziyi birden yuttu

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Televizyon dünyasında deprem! Reyting canavarı 3 diziyi birden yuttu
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Yeni televizyon sezonunun başlamasının üzerinden henüz bir ay bile geçmeden ekranlarda ilk büyük yaprak dökümü başladı. Reytinglerde beklentilerin altında kalan “A.B.İ.”, “Aşk ve Taht” ve “Çirkin” için final kararı verilirken, üç iddialı yapım 4-7 Ekim tarihleri arasında peş peşe izleyicisine veda edecek.

Yeni televizyon sezonunun başlamasının üzerinden henüz bir ay bile geçmeden ekranlarda yaprak dökümü hızlandı. 

ÇİRKİN'DE İKİNCİ SEZON HÜSRANI: YALNIZCA 3 BÖLÜM SÜRDÜ

Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ı başrollerde buluşturan Star TV'nin "Çirkin" dizisi, 4 Ekim Pazar akşamı yayınlanacak 11. bölümüyle ekran macerasını noktalıyor. 29 Mart'ta başlayan ilk sezonunda pazar akşamlarının reyting lideri olan ve mayıs ayındaki sezon finalinde üç kategoride de birinciliği göğüsleyen yapım, yaklaşık dört aylık aranın ardından izleyici kaybetti. İkinci sezonuna başlayan dizi, 27 Eylül'de yayınlanan 10. bölümüyle üç kategoride de 7. sıraya gerileyince, yeni sezonun ömrü sadece 3 bölümle sınırlı kaldı.

Televizyon dünyasında deprem! Reyting canavarı 3 diziyi birden yuttu

EFSANE İKİLİNİN DÖNÜŞÜ 'A.B.İ.'Yİ KURTARAMADI

Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i 11 yıl aradan sonra yeniden bir araya getirerek büyük ses getiren ATV yapımı "A.B.İ." de reyting canavarına yenik düştü. İlk sezonunda Total grubunda 11'in üzerinde reyting alarak zirveye yerleşen dizi, Afra Saraçoğlu'nun kadrodan ayrılması ve yenilenen ekibiyle başladığı ikinci sezonda beklenen sıçramayı yapamadı. Salı akşamları yaşanan "Tuzlu Kahve", "Haysiyet", "Anne Yarısı" ve "Mehmed: Fetihler Sultanı" rekabetinde ayakta kalamayan yapım, 6 Ekim Salı akşamı 23. bölümüyle final yapacak.

Televizyon dünyasında deprem! Reyting canavarı 3 diziyi birden yuttu

BÜYÜK BÜTÇELİ 'AŞK VE TAHT' SADECE 5 BÖLÜM DAYANABİLDİ

Bozdağ Film imzalı, Taylan Biraderler'in yönettiği dönem dizisi "Aşk ve Taht", 7 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak 5. bölümüyle erken veda edenler kervanına katıldı. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ı Akın Akınözü'nün canlandırdığı; Merjem Siljak ve Simay Barlas'ın kadrosunda yer aldığı iddialı yapım, 23 Eylül'deki 3. bölümüyle Total'de 1,62 reyting alarak 14. sıraya kadar çakıldı. Kulis bilgilerine göre, ilk 5 bölümünün çekimleri önceden tamamlanan dizinin ipi, tekrar bölümlerinin bile gerisinde kalınmasıyla çekildi.

Televizyon dünyasında deprem! Reyting canavarı 3 diziyi birden yuttu

EKRANLARIN YENİ MATEMATİĞİ: 35 DİZİYLE BAŞLAYAN SEZONDA 32 YAPIM KALDI

Peş peşe alınan final kararları, televizyon ekranlarındaki dizi dağılımını da yeniden şekillendirdi. Yeni sezona 35 diziyle merhaba diyen kanallarda toplam sayı 32'ye geriledi. Mevcut tablo şu şekilde:

  • ATV: İki dizisini birden kaybederek en ağır yarayı alan kanal, yoluna "Güneşin Doğduğu Yer", "Mercan Köşk", "Hamal" ve "Altı Üstü İstanbul" ile devam edecek.
  • Star TV: Çirkin'in vedasıyla dizisi sayısı 4'e düştü ("Sevdiğim Sensin", "Başkalarının Hayatı", "Tuzlu Kahve", "Bir Hayat Hikâyesi").
  • NOW: 9 farklı diziyle (Yeraltı, Halef: Köklerin Çağrısı, Kod Adı Adana Günlükleri vb.) ekranın en çok yapım yayınlayan kanalı olmaya devam ediyor.
  • Kanal D & TRT 1 & Show TV: Kanal D yarışta 6 dizisiyle yer alırken, TRT 1 5, Show TV ise yoluna 4 diziyle devam ediyor.

SIRADAKİ FİNALLER 'MERCAN KÖŞK' VE 'MUHTEMEL AŞK' MI?

Ekranlardaki yaprak dökümünün bu üç yapımla sınırlı kalmayacağı yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı, 8 bölümlük ön anlaşması bulunan ATV dizisi "Mercan Köşk"ün kaderini önümüzdeki haftaların reyting performansı belirleyecek. Öte yandan Show TV'nin "Muhtemel Aşk" dizisinin 20. bölümde final yapacağı iddialarına, yapımın resmi sosyal medya hesabından gelen "Hiiiiiçç belli olmaz. Bi bakmışız sezon sonuna kadar buralardayız..." yanıtı, izleyicideki final merakını iyice körükledi.

Yaprak DökümüAşk ve TahtMagazinDepremÇirkinA.B.İ.Son Dakika

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SON DAKİKA: Televizyon dünyasında deprem! Reyting canavarı 3 diziyi birden yuttu - Son Dakika
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