Lamine Yamal Hırvatistan\'ın gözünün yaşına bakmadı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi İspanya 4-1 kazandı.

İSPANYA'DA LAMINE YAMAL ŞOV

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 2 ve 63. dakikada Lamine Yamal, 31. dakikada Yamal'ın asistinde Marc Pubill ve 89. dakikada Nico Williams kaydetti. Hırvatistan'ın tek golü 28. dakikada Drena Beljo'dan geldi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte İspanya, gruptaki puanını 6'ya yükseltmeyi başardı. Hırvatistan ise 3 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maç haftasında İspanya, Çekya'yı sahasında ağırlayacak. Hırvatistan, İngiltere'yi evinde konuk edecek.