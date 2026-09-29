Lamine Yamal Hırvatistan'ın gözünün yaşına bakmadı - Son Dakika
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Lamine Yamal Hırvatistan'ın gözünün yaşına bakmadı

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Lamine Yamal Hırvatistan\'ın gözünün yaşına bakmadı
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi İspanya 4-1 kazandı. Lamine Yamal'ın 2 gol, 1 asistle şov yaptığı maçta İspanya, galibiyeti almayı başardı.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi İspanya 4-1 kazandı.

İSPANYA'DA LAMINE YAMAL ŞOV

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 2 ve 63. dakikada Lamine Yamal, 31. dakikada Yamal'ın asistinde Marc Pubill ve 89. dakikada Nico Williams kaydetti. Hırvatistan'ın tek golü 28. dakikada Drena Beljo'dan geldi.

Lamine Yamal Hırvatistan'ın gözünün yaşına bakmadı

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte İspanya, gruptaki puanını 6'ya yükseltmeyi başardı. Hırvatistan ise 3 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maç haftasında İspanya, Çekya'yı sahasında ağırlayacak. Hırvatistan, İngiltere'yi evinde konuk edecek. 

Lamine YamalHırvatistanİspanyaFutbolSporSon Dakika

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