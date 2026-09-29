Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın Sudan maçı öncesinde milli takım kampından ayrılmasıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Suni çim nedeniyle sakatlıktan çekindiği öne sürülen Salah'ın, yeni doğan ve bağışıklık sisteminin zayıf olduğu belirtilen oğlu Leil'i Sudan'da yayıldığı iddia edilen virüsten korumak amacıyla özel izin aldığı öne sürüldü.

Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah'ın Mısır Milli Takımı kampından ayrılmasının perde arkasına ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. Sudan karşılaşmasında forma giymeyecek olan 34 yaşındaki futbolcunun, suni çim zeminde sakatlanma endişesi nedeniyle kadrodan affını istediği ileri sürülmüştü.

Mısırlı gazeteci Muhammed Shabana ise katıldığı canlı yayında bu iddianın gerçeği yansıtmadığını savunarak farklı bir gerekçe ortaya attı.

"SUNİ ÇİM KORKUSU TAMAMEN YALAN"

Salah'ın suni çimde oynamaktan çekindiği için milli takım kampından ayrıldığı yönündeki iddialara karşı çıkan Shabana, “Suni çim korkusu tamamen bir yalandır, FIFA zaten bu sahalara onay vermektedir” ifadelerini kullandı.

"OĞLUNU VİRÜSTEN KORUMAK İÇİN İZİN ALDI"

Shabana'ya göre Salah'ın özel izin talebinin arkasında ailesiyle ilgili bir neden bulunuyor. Mısırlı gazeteci, Sudan'da yayıldığını belirttiği bir virüse dikkat çekerek Salah'ın yeni doğan oğlunu korumak istediğini öne sürdü. Shabana, “Muhammed Salah, bağışıklık sistemi zayıf olan küçük oğlu Leil'i bu virüsten korumak ve onunla vakit geçirmek için özel izin aldı” dedi. Böylece Salah'ın milli takım kampından ayrılmasının sakatlık endişesiyle değil, ailesiyle ilgili bir durum nedeniyle gerçekleştiği iddia edildi.

SALAH'IN ÜÇ ÇOCUĞU VAR

İki kız çocuğu bulunan Salah, eylül ayının başında üçüncü kez baba oldu. Mısırlı yıldızın dünyaya gelen oğluna Leil adı verilirken, kızlarının isimleri Mekka ve Kayan.

AİLESİNİ TRABZON'A GETİRMESİ BEKLENİYOR

Trabzonspor'a transferinin ardından bir süre ailesinden ayrı kalan Salah'ın önümüzdeki dönemde ailesini de Trabzon'a getirmesi bekleniyor. Mısırlı futbolcunun ailesiyle yaşayacağı villadaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından ailesinin Trabzon'a gelmesinin planlandığı belirtiliyor.

Çocuk İzleme MerkeziMuhammed SalahMilli TakımTrabzonsporSudanMısırSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Yerli akıllı telefon Malatya’da üretilecek: Satış tarihi belli oldu Yerli akıllı telefon Malatya'da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
Böbrek taşı ameliyatına girdi, iki gün sonra acı haber geldi Doktora dava açıldı Böbrek taşı ameliyatına girdi, iki gün sonra acı haber geldi! Doktora dava açıldı
Binayı inşa ettiler, elektrik direğini hesaba katmadılar Şimdi ise araçları sokağa park ediyorlar Binayı inşa ettiler, elektrik direğini hesaba katmadılar! Şimdi ise araçları sokağa park ediyorlar
Genelevde oda kavgası Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti Genelevde oda kavgası! Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti
Zirve değişmedi Atik ailesi vergi rekortmeni oldu Zirve değişmedi! Atik ailesi vergi rekortmeni oldu
Kim der 63 yaşında Yonca Evcimik fit haliyle yıllara meydan okuyor Kim der 63 yaşında! Yonca Evcimik fit haliyle yıllara meydan okuyor
16:28
TFF’den “Hakemler dosyası“ soruşturmasıyla ilgili açıklama
TFF'den "Hakemler dosyası" soruşturmasıyla ilgili açıklama
15:51
İstanbul Valiliği’nden yağış ve fırtına uyarısı Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
İstanbul Valiliği'nden yağış ve fırtına uyarısı! Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
15:06
AK Parti’den gövde gösterisi 9 belediye başkanına daha rozet takılacak
AK Parti'den gövde gösterisi! 9 belediye başkanına daha rozet takılacak
14:58
İki aile arasında taşlı sopalı kavga Gözü dönen şahıs araçla kalabalığa daldı
İki aile arasında taşlı sopalı kavga! Gözü dönen şahıs araçla kalabalığa daldı
14:17
ABD’de 200 yıl sonra bir ilk 31 yıl önceki cinayet için idam
ABD'de 200 yıl sonra bir ilk! 31 yıl önceki cinayet için idam
14:11
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
14:06
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce “Bizi kim alabilir“ şarkısıyla paylaşım yapmış
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce "Bizi kim alabilir?" şarkısıyla paylaşım yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 16:33:59. #7.13#
SON DAKİKA: Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei