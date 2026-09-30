Altın güne hareketli başladı! Piyasalar bu veriyi bekliyor

Altın fiyatları haftanın başında yaşanan sert satışların ardından kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Pazartesi günü yüzde 4'e ulaşan düşüş yaşayan ons altın, önceki seansta yeniden yükselişe geçmesine rağmen güçlü dolar ve ABD tahvil getirilerindeki artış nedeniyle 4 bin 200 dolar seviyesinin altında hareket ediyor. Yatırımcıların gözü ise bugün açıklanacak ekonomik verilere çevrildi.

ALTIN 4 BİN 200 DOLAR SINIRINDA

Ons altın önceki işlem gününü yüzde 1,63 yükselişle 4 bin 182 dolardan tamamladı. 30 Eylül sabahı saat 07.25 itibarıyla ise yüzde 0,14 değer kaybederek 4 bin 176,39 dolar seviyesine geriledi.

Haftanın ilk işlem gününde yüzde 4'lük sert düşüş yaşayan değerli metal, salı günü kayıplarının bir bölümünü geri almaya çalışmıştı.

EYLÜL AYINI YÜZDE 6 KAYIPLA KAPATMAYA HAZIRLANIYOR

Altının eylül ayını yaklaşık yüzde 6'lık düşüşle tamamlaması bekleniyor. Son dönemde artan ABD tahvil getirileri ve doların güçlenmesi, değerli metal üzerinde satış baskısının artmasına neden oldu.

Özellikle haftanın başında yaşanan sert geri çekilmenin ardından yatırımcıların altındaki toparlanmanın devam edip etmeyeceğine odaklandığı görülüyor.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ ALTINA DESTEK VERDİ

Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş ise altın üzerindeki baskıyı kısmen hafifletti.

Ortadoğu'dan enerji akışının iyileşebileceğine yönelik işaretler ve ABD'nin acil durum rezervlerinden yeniden yüksek miktarda petrol piyasaya sürmesi, petrol fiyatlarının gerilemesine neden oldu.

Enerji fiyatlarının düşmesi enflasyon beklentilerini sınırlayabileceği için altın açısından destekleyici bir unsur olarak değerlendiriliyor.

ABD TAHVİL GETİRİLERİ 24 YILIN ZİRVESİNDE

Altın fiyatları açısından en önemli baskı unsurlarından biri ABD tahvil piyasasında yaşanan hareketlilik oldu.

ABD'nin 30 yıllık tahvil getirisi yüzde 5,62 seviyesine kadar yükselerek Haziran 2002'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Tahvil getirilerindeki yükseliş, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltırken değerli metaldeki satış baskısını da artırıyor.

FED'DEN FAİZ ARTIRIMI MESAJI

Piyasaların yakından takip ettiği bir diğer gelişme ise ABD Merkez Bankası cephesinden geldi.

New York Fed Başkanı John Williams, Ortadoğu'daki çatışmalar ile yapay zeka yatırımlarındaki genişlemenin yüksek enflasyonun temel nedenleri arasında kalmaya devam ettiğini söyledi.

Williams, ekonomik koşullara bağlı olarak bu yılın ilerleyen dönemlerinde yeni bir faiz artırımının uygun olabileceği mesajını verdi.

Fed'den gelen şahin mesajlar tahvil getirilerini desteklerken, altın fiyatları üzerindeki baskının da devam etmesine neden oldu.

ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYE

Piyasalarda ons altının 4 bin 230 dolar seviyesinin altına gerilemesi yakından takip ediliyor.

Uzmanlara göre bu seviyenin kaybedilmesinin ardından yükselen tahvil getirileri ve güçlenen dolar satışların hızlanmasına neden oldu.

Altının önemli destek seviyelerini koruyup koruyamayacağı kısa vadeli fiyat hareketleri açısından belirleyici olacak.

ETF TALEBİ ALTINI DESTEKLEYEBİLİR

Altın üzerindeki baskıya karşı en önemli destek unsurlarından birinin borsa yatırım fonlarından gelen talep olduğu belirtiliyor.

ETF'lere yönelik yatırımcı ilgisinin devam etmesi, güçlü dolar ve yüksek tahvil getirilerinin oluşturduğu baskıyı sınırlayabilecek faktörler arasında gösteriliyor.

Buna karşılık piyasalarda kısa vadeli nakit ihtiyacının artması halinde yatırımcıların altın pozisyonlarını azaltabileceği ve fiyatların yeniden aşağı yönlü hareket edebileceği değerlendiriliyor.

ÇİNLİ YATIRIMCILARIN SATIŞLARI TAKİP EDİLİYOR

Altın piyasasında Çin'den gelebilecek işlemler de yakından izleniyor.

Yükselen tahvil getirileri, doların güçlenmesi ve teknik destek seviyelerinin kırılmasıyla başlayan satışların, Çin'deki Altın Hafta tatili öncesinde yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesi halinde daha da artabileceği değerlendiriliyor.

Altında yönün belirlenmesinde ABD'den gelecek ekonomik veriler, doların seyri, tahvil getirileri ve yatırımcı talebi belirleyici olacak.