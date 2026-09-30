Araç sahipleri dikkat! Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor

ABD- İran geriliminin ardından petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını da yukarı çekti. Sürücülerin gözü şimdi 1 Ekim'e çevrildi. Benzinde fiyat artışlarını ÖTV üzerinden sınırlayan eşel mobil uygulamasının mevcut haliyle sona ermesi durumunda, pompaya tek seferde yaklaşık 12,48 TL'lik artış yansıması bekleniyor.

Yeni bir düzenleme yapılmaması halinde benzinin litre fiyatının 90 TL sınırını aşması gündemde. Motorin ve LPG'de de vergi kaynaklı fiyat artışları bekleniyor.

BENZİNDE EŞEL MOBİL SONA ERİYOR

Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin pompa fiyatlarına doğrudan yansımasını sınırlamak amacıyla yıl içerisinde eşel mobil sistemi devreye alınmıştı. Sistem kapsamında akaryakıtta oluşan fiyat artışlarının bir bölümü ÖTV'den karşılanarak sürücülerin karşılaşacağı zam sınırlandırıldı.

Benzinde uygulanan mevcut mekanizmanın 30 Eylül gecesi sona ermesiyle birlikte gözler ÖTV tutarına çevrildi. Ekonomi yönetiminin yeni bir karar almaması halinde vergi yükünün 1 Ekim itibarıyla önemli ölçüde artması bekleniyor.

ÖTV 4,43 TL'DEN 14,83 TL'YE ÇIKABİLİR

Mevcut hesaplamalara göre benzinin litresinden alınan ÖTV yaklaşık 4,43 TL seviyesinde bulunuyor. Eşel mobil desteğinin sona ermesi halinde bu tutarın 14,83 TL seviyesine yükselmesi gündemde. Böylece yalnızca ÖTV kaynaklı artış litre başına yaklaşık 10,40 TL olacak.

Ancak pompaya yansıyacak artış bununla sınırlı kalmayacak. ÖTV'deki yükseliş üzerinden hesaplanacak yaklaşık 2,08 TL'lik KDV etkisinin de eklenmesiyle benzindeki toplam artışın 12,48 TL'ye ulaşabileceği hesaplanıyor.

BENZİN 90 TL SINIRINI AŞABİLİR

Hesaplanan vergi farkının tamamının pompa fiyatlarına yansıması halinde benzinin litre fiyatında tek seferde son derece yüksek bir artış yaşanacak. Mevcut fiyatlar üzerinden yapılan hesaplamalarda benzinin litresi İstanbul'da 90 TL'nin üzerine çıkabilecek. Ankara ve İzmir'de de litre fiyatının 90 TL sınırını belirgin şekilde aşması bekleniyor.

Ancak 12,48 TL'lik rakam henüz kesinleşmiş bir pompa zammı değil. Gece yarısına kadar yeni bir düzenleme yapılması veya vergi tutarlarında değişikliğe gidilmesi halinde pompaya yansıyacak rakam da değişebilecek.

MOTORİNE 3,60 TL'LİK ARTIŞ GÜNDEMDE

Motorinde ise ağustos ayında farklı bir düzenlemeye gidilmiş ve ÖTV'nin yıl sonuna kadar kademeli şekilde artırılması kararlaştırılmıştı. Motorinde eylül ayında litre başına 3 TL olarak uygulanan ÖTV, 1 Ekim itibarıyla 6 TL'ye yükselecek. Vergi artışına KDV etkisinin de eklenmesiyle pompa fiyatında yaklaşık 3,60 TL'lik artış oluşması bekleniyor.

Motorindeki ÖTV kasım ayında 9 TL'ye, aralık ayında ise 12 TL'ye yükselecek. 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanacak ÖTV tutarı ise litre başına 13,9006 TL olacak.

LPG'YE DE 1,48 TL YANSIYABİLİR

Zam dalgasından LPG kullanan araç sahiplerinin de etkilenmesi bekleniyor. Mevcut düzenlemelerin sona ermesiyle otogazın litre fiyatında yaklaşık 1,48 TL'lik artış hesaplanıyor. Böylece 1 Ekim itibarıyla benzin, motorin ve LPG'de aynı anda yeni fiyatların pompaya yansıması gündeme gelecek.

GÖZLER GECE YARISINA ÇEVRİLDİ

Akaryakıt piyasasında şimdi gözler ekonomi yönetiminin atacağı olası yeni adıma çevrildi. Mevcut düzenlemenin değiştirilmemesi halinde yeni vergi tutarlarının 1 Ekim itibarıyla fiyatlara yansıması bekleniyor.

Bu gece için hesaplanan pompa fiyatı artışları şöyle:

Benzin: Yaklaşık 12,47-12,48 TL

Motorin: Yaklaşık 3,60 TL

LPG: Yaklaşık 1,48 TL