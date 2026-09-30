Motovlogcu Dayı Cumhur Kahraman son yolculuğuna böyle uğurlandı

İzmir Dikili'de motosikletiyle TIR'a çarparak hayatını kaybeden 'Motovlogcu Dayı' Cumhur Kahraman (46), İstanbul Florya Yeni Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

TIRA ARKADAN ÇARPMIŞTI

Kaza, 27 Eylül saat 20.30 sıralarında İzmir-Çanakkale kara yolunun Dikili ilçesi Kıratlı Mahallesi Makaron Çiftliği mevkiinde meydana geldi. 34 GMM 853 plakalı motosikletiyle İzmir'den Çanakkale yönüne giden Cumhur Kahraman, önünde ilerleyen taşımacılık firmasına ait TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kahraman hayatını kaybetti. Kahraman'ın cenazesi, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Dikili Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cumhur Kahraman'in cenazesi İstanbul'a getirildi. Kahraman için bugün Florya Yeni Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kahraman'ın yakınları, sevenleri ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazının ardından Kahraman'ın cenazesi, defnedilmek üzere Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı'na götürüldü.

"SUÇLU KİMSE CEZASINI ÇEKSİN"

Cenazeye katılan Can Canbolat, "Cumhur Abi'yi, namıdiğer kendi adıyla 'Motovlogcu Dayı' abimizi uzun yıllardan beri tanıyoruz. Beraber sürüş yapmışlığımız da var. O da gerçekten bu sektör için, bu camia için elinden gelen her şeyi fazlasıyla yaptı, fazlasıyla emek verdi. Ama birçok büyüğümüzün sonu gibi oldu onun sonu da. Biz artık bunların olmamasını istiyoruz. Biz artık gerçekten iki teker üstünde kullanan motosikletçiler olarak hayatımızın daha değerli olmasını istiyoruz, daha dikkatli olunmasını istiyoruz. Bugün onu kaybettik, ailesi orada, sevenleri orada, dostları orada, hepimiz buradayız. Bizim duyduğumuz TIR'cının çarpıp kaçtığı söyleniyor. TIR'cının gözaltına alındıktan sonra daha Cumhur Abi'yi toprağa vermeden serbest bırakıldığı bilgisini aldık. Şu an için duyduğumuz kadarıyla tekrar gözaltına alınmış. Cumhur Abi'yi tanıyoruz. Cumhur Abi motosiklet kamerası kullanmadan, kayıt almadan asla motosiklet süren bir insan değil. Bu kayıtların da açık bir şekilde kamuoyuyla, halkla paylaşılmasını istiyoruz. Hatalı ve suçlu kimse cezasını çeksin istiyoruz ama bu tip olayların camiamızda tekrar yaşanmamasını istiyoruz" dedi.

"ÇOK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Hakkı Topal, "Biz buraya 'Dayı' lakaplı Cumhur abimizi son yolculuğuna uğurlamak için geldik. Sevilen biriydi. Bizim için en önemli, motosiklet camiası için en önemli şeyi bütün dertlerimizi, sorunlarımızı dinler, yoldaki çukurları, eksiklikleri yani bir devletle aramıza bir bağlantı kurardı. Bugün trafikte motosikletle epey zorluk yaşıyoruz. Bu zorlukların aşılmasında epey yardımcı oldu. Fenomenimizdi, liderimizdi, öncümüzdü. Çok üzüntü duyuyoruz. Bir kolumuz koptu diyebiliriz. Cumhur abi gibi insanların daima yanımızda olmasını isteriz" diye konuştu.

"BU BİR CİNAYET"

Osmanlı Motosiklet Derneği Başkanı Burçim Özsayar, "Cumhur Dayı, motosiklet camiası için çok önemli bir insandı. Bizim sorunlarımızı en yüksek sesle kamuoyuna ve topluma duyuran, önder insanlardan bir tanesiydi. Kendisini 'Motovlogcu Dayı' olarak tanıyoruz. Bizim derneğimize de kendisi, ara ara gelirdi, söyleşiler yapardık. Sorunlarımız büyük. Gerçekten motosiklet camiasının sorunları, bu endüstrinin hızlı büyümesiyle kaynaklanan sorunlarımız da ciddi anlamda büyüyor. Kazaları, ölümleri duymaktayız hep beraber. Üzülüyoruz ve bunun için bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Rahmetli Cumhur Dayımız da bu sorunlarımızı en yüksek mertebeden ileten insanlardan bir tanesiydi. Allah mekanını cennet eylesin. Böyle güzel insanların, yaşamının kısa sürmesi bizleri üzüyor. Bir TIR var. TIR kendisini görmeden şerit değiştiriyor. Tabiri caizse onu altına alıyor. Bu bizim nezdimizde katliam olarak görüyoruz. Bu bir cinayettir. Gereğinin yapılmasını istiyoruz devletimizden. Motosikletlerin farkedilmesi içinde yeni düzenlemeler ve yeni eklentiler yapılması lazım" ifadelerini kullandı.