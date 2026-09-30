T24 haber sitesi hakkında kapatma kararı - Son Dakika
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T24 haber sitesi hakkında kapatma kararı

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T24 haber sitesi hakkında kapatma kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında son 1 yıl içerisinde 118 LGBT propagandası niteliği taşıyan içerik üreten T24 adlı internet haber portalının internet ve sosyal medya hesapları İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince kapatıldı. Karar uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi.

 "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince kapatılmasına karar verildi. Kararın, son 1 yıl içinde 'LGBT propagandası' niteliği taşıyan 118 içerik nedeniyle verildiği kaydedildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu “Ailem Güvende" soruşturması kapsamında son 1 yıl içerisinde 118 LGBT propagandası niteliği taşıyan içerik üreten T24 adlı internet haber portalının internet ve sosyal medya hesapları İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince kapatıldı. Karar uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi."

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    Yorumlar (5)

  • hoca44660 hoca44660:
    şu Sabah akşam Esra Erol'da kapansa Allah için 22 2 Yanıtla
  • SÜLEYMAN REŞAT ÖZKAN SÜLEYMAN REŞAT ÖZKAN:
    Diğer kanallarda yapılan programlarda kapatılsın hepsi sapkınlıklarla dolu... 15 1 Yanıtla
  • SERDAR ÖZKAN SERDAR ÖZKAN:
    peki lgbt derneklerine statü tanıyanlar ne zaman kapatılacak 8 1 Yanıtla
  • Hakan T Hakan T:
    boş boş işler benim evimde Tv hiç açılmıyor ve seyretmiyorum, ama seyreden çarşafa banane insanların özgürlüğüne dokunmayın artık yeter 3 2 Yanıtla
  • Pinokyo Pinokyo:
    şu yorumlara bak biz nereye gidiyoruz onu kapat bunu yasakla vallahi pes 1 3 Yanıtla
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