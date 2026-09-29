Ev değil banka! Duvarlardan, fayansların altından milyonlarca Euro çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ev değil banka! Duvarlardan, fayansların altından milyonlarca Euro çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalyan polisinin Napoli'de gerçekleştirdiği operasyonda duvarların içinden adeta para fışkırdı. Gizli bölmelerde paketlenmiş 3,2 milyon euroyu taşımak için plastik kovalar kullanılırken, çok sayıda ağır silah ve lüks saatle yakalanan 34 mafya üyesi tutuklandı.

İtalya’nın Napoli kenti yakınlarında düzenlnen büyük bir organize suç operasyonunda ekipler bankaya kasasına dönüştürülen bir evle karşılaştı. Camorra bağlantılı olduğu belirtilen suç örgütüne yönelik baskında duvarların, fayansların ve mobilyaların gizli bölmelerine saklanan 3,2 milyon euro nakit para ele geçirildi. Evden ayrıca silahlar ve 11 Rolex saat çıktı.

DUVARLARIN İÇİNDEN PARA FIŞKIRDI

Caivano kasabasında gerçekleştirilen operasyonda polis ekipleri, evin farklı noktalarında gizli bölmeler bulunduğunu tespit etti. Duvarların içi ve fayansların altı tek tek kontrol edilirken, 50 euroluk banknotların düzenli şekilde paketlendiği görüldü.

Ekipler, paraları evden çıkarmak için plastik kovaları kullanmak zorunda kaldı. Ele geçirilen toplam miktarın 3,2 milyon euro, yaklaşık 178 milyon lira olduğu aktarıldı.

DUŞ KABİNİNİN ZEMİNİ BİLE SÖKÜLDÜ

Polis, paranın saklandığı bölmelere ulaşabilmek için evin bazı duvarlarını yıktı, duş kabininin zeminini söktü ve mobilyaları detaylı şekilde aradı.

Napoli Baş Antimafya Savcısı Nicola Gratteri, paranın evde bulunduğuna ilişkin bilgi sahibi olduklarını ancak tam olarak nerelere gizlendiğini belirlemek için kapsamlı bir arama yaptıklarını açıkladı.

PARAYLA BİRLİKTE SİLAHLAR VE ROLEXLER BULUNDU

Operasyonda yalnızca yüklü miktarda nakit para ele geçirilmedi. Evde çok sayıda Kalaşnikof tipi piyade tüfeği, farklı tabancalar ve 11 Rolex saat bulundu.

Yetkililer, ele geçirilen paranın kaynağına ilişkin soruşturmayı sürdürürken, ilk değerlendirmelerde uyuşturucu ticaretiyle bağlantı üzerinde durulduğu aktarıldı.

34 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonun ardından 34 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler hakkında mafya tipi suç örgütü kurma, şantaj ve uyuşturucu ticareti suçlamaları yöneltildi.

Ele geçirilen paranın ise suçtan elde edildiği kesinleşmesi halinde mağdurların desteklenmesine yönelik İtalya Adalet Fonu'na aktarılmasının planlandığı belirtildi.

SSC NapoliPlastikİtalyaBankaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salgın hakkında konuşan siyasetçiyi döve döve öldürdüler Salgın hakkında konuşan siyasetçiyi döve döve öldürdüler
Premier Lig’den Manchester City için karar Premier Lig'den Manchester City için karar
Almanya’da görevli Türk savcı İstanbul’da hayatını kaybetti: Ölümü şüpheli bulundu Almanya’da görevli Türk savcı İstanbul’da hayatını kaybetti: Ölümü şüpheli bulundu
Galatasaray’ın yeni yıldızını duyurdular 6 aylığına kiralanacak Galatasaray'ın yeni yıldızını duyurdular! 6 aylığına kiralanacak
Bizim Çocuklar’a bir kötü haber daha Bizim Çocuklar'a bir kötü haber daha
Ankara’da 4,5 Milyon TL maaşla personel arıyorlar Başvurular sürüyor Ankara'da 4,5 Milyon TL maaşla personel arıyorlar! Başvurular sürüyor
Görüntüsüyle tüm dünyada ses getiren kaleci Ülkesinin kahramanı oldu Görüntüsüyle tüm dünyada ses getiren kaleci! Ülkesinin kahramanı oldu
A Milli Takım’da iki futbolcu Belçika maçı öncesi antrenmana çıkmadı A Milli Takım'da iki futbolcu Belçika maçı öncesi antrenmana çıkmadı
Kamusal alanda tuvaletini yapan şahsa zabıta baskını Kamusal alanda tuvaletini yapan şahsa zabıta baskını
Hollanda’da 2 yaşındaki çocuğa ötenazi uygulandı Hollanda'da 2 yaşındaki çocuğa ötenazi uygulandı
Trabzonspor’dan Manchester United’a çağrı: İndirim yapın, satın alalım Trabzonspor'dan Manchester United'a çağrı: İndirim yapın, satın alalım
23:09
Fon soruşturmasında Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ait 1,2 milyar TL değerindeki 5 villaya el konuldu
Fon soruşturmasında Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait 1,2 milyar TL değerindeki 5 villaya el konuldu
23:04
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Atilla Yıldırım’ın telefonundan Özgür Özel ile alem yaptığı görüntüler çıktı
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Atilla Yıldırım'ın telefonundan Özgür Özel ile alem yaptığı görüntüler çıktı
23:01
Fon yatırımcılarının beklediği açıklama İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan geldi
Fon yatırımcılarının beklediği açıklama İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi
22:25
Odine hisselerindeki 15 milyar TL’lik işlem mercek altında: Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı
Odine hisselerindeki 15 milyar TL'lik işlem mercek altında: Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı
22:14
Buse Terim, kızının hastalığını ’’Maalesef ilacı yok’’ diyerek duyurdu
Buse Terim, kızının hastalığını ''Maalesef ilacı yok'' diyerek duyurdu
22:03
PFDK, Amedspor’a ceza yağdırdı
PFDK, Amedspor'a ceza yağdırdı
21:55
İmzalar atıldı Beşiktaş’a 18’lik genç yetenek
İmzalar atıldı! Beşiktaş'a 18'lik genç yetenek
21:42
Dursun Özbek, Ali Koç’un koltuğuna oturdu
Dursun Özbek, Ali Koç'un koltuğuna oturdu
20:16
Casusluk davasında üçüncü duruşma: İmamoğlu ve Yanardağ’ın tutukluğuna devam kararı verildi
Casusluk davasında üçüncü duruşma: İmamoğlu ve Yanardağ'ın tutukluğuna devam kararı verildi
19:50
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
19:11
Bahçeli’den fon krizi açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli
Bahçeli'den fon krizi açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 00:03:24. #7.12#
SON DAKİKA: Ev değil banka! Duvarlardan, fayansların altından milyonlarca Euro çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei