Ev değil banka! Duvarlardan, fayansların altından milyonlarca Euro çıktı

İtalya’nın Napoli kenti yakınlarında düzenlnen büyük bir organize suç operasyonunda ekipler bankaya kasasına dönüştürülen bir evle karşılaştı. Camorra bağlantılı olduğu belirtilen suç örgütüne yönelik baskında duvarların, fayansların ve mobilyaların gizli bölmelerine saklanan 3,2 milyon euro nakit para ele geçirildi. Evden ayrıca silahlar ve 11 Rolex saat çıktı.

DUVARLARIN İÇİNDEN PARA FIŞKIRDI

Caivano kasabasında gerçekleştirilen operasyonda polis ekipleri, evin farklı noktalarında gizli bölmeler bulunduğunu tespit etti. Duvarların içi ve fayansların altı tek tek kontrol edilirken, 50 euroluk banknotların düzenli şekilde paketlendiği görüldü.

Ekipler, paraları evden çıkarmak için plastik kovaları kullanmak zorunda kaldı. Ele geçirilen toplam miktarın 3,2 milyon euro, yaklaşık 178 milyon lira olduğu aktarıldı.

DUŞ KABİNİNİN ZEMİNİ BİLE SÖKÜLDÜ

Polis, paranın saklandığı bölmelere ulaşabilmek için evin bazı duvarlarını yıktı, duş kabininin zeminini söktü ve mobilyaları detaylı şekilde aradı.

Napoli Baş Antimafya Savcısı Nicola Gratteri, paranın evde bulunduğuna ilişkin bilgi sahibi olduklarını ancak tam olarak nerelere gizlendiğini belirlemek için kapsamlı bir arama yaptıklarını açıkladı.

PARAYLA BİRLİKTE SİLAHLAR VE ROLEXLER BULUNDU

Operasyonda yalnızca yüklü miktarda nakit para ele geçirilmedi. Evde çok sayıda Kalaşnikof tipi piyade tüfeği, farklı tabancalar ve 11 Rolex saat bulundu.

Yetkililer, ele geçirilen paranın kaynağına ilişkin soruşturmayı sürdürürken, ilk değerlendirmelerde uyuşturucu ticaretiyle bağlantı üzerinde durulduğu aktarıldı.

34 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonun ardından 34 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler hakkında mafya tipi suç örgütü kurma, şantaj ve uyuşturucu ticareti suçlamaları yöneltildi.

Ele geçirilen paranın ise suçtan elde edildiği kesinleşmesi halinde mağdurların desteklenmesine yönelik İtalya Adalet Fonu'na aktarılmasının planlandığı belirtildi.