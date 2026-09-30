Neler oldu neler! İşte UEFA Uluslar Ligi\'nde gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. A Ligi 3. Grup'ta gecenin dikkat çeken sonuçlarına İngiltere ve İspanya imza attı.

İngiltere, Çekya deplasmanında sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak gruptaki ilk 3 puanını aldı. İspanya ise Hırvatistan karşısında 4-1 kazanarak ikide iki yaptı.

İSPANYA'DAN HIRVATİSTAN'A 4 GOL

İspanya, Sevilla'da ağırladığı Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etti. İspanyolların genç yıldızı Lamine Yamal attığı 2 golle galibiyetin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

İngiltere ise Çekya deplasmanından 2-0'lık sonuçla döndü. Çekya'nın 10 kişi kaldığı karşılaşmada İngilizlere galibiyeti getiren golleri Anthony Gordon ve Harry Kane kaydetti.

GECENİN TÜM SONUÇLARI

A Ligi - 3. Grup

Çekya 0-2 İngiltere

B Ligi - 1. Grup

Slovenya 2-0 Kuzey Makedonya

İskoçya 0-3 İsviçre

C Ligi - 1. Grup

Finlandiya 0-0 Belarus

San Marino 0-3 Arnavutluk

C Ligi - 3. Grup

Moldova 1-1 Faroe Adaları

Slovakya 2-1 Kazakistan

C Ligi - 4. Grup