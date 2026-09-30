Neler oldu neler! İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika
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Neler oldu neler! İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

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Neler oldu neler! İşte UEFA Uluslar Ligi\'nde gecenin sonuçları
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UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında A, B ve C liglerinde 10 karşılaşma oynandı. Gecenin öne çıkan maçlarında İngiltere, Çekya'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederken, İspanya sahasında Hırvatistan'ı 4-1'le geçti. İsviçre ise İskoçya deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı oynanan 10 karşılaşmayla devam etti. A Ligi 3. Grup'ta gecenin dikkat çeken sonuçlarına İngiltere ve İspanya imza attı.

İngiltere, Çekya deplasmanında sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak gruptaki ilk 3 puanını aldı. İspanya ise Hırvatistan karşısında 4-1 kazanarak ikide iki yaptı. 

İSPANYA'DAN HIRVATİSTAN'A 4 GOL

İspanya, Sevilla'da ağırladığı Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etti. İspanyolların genç yıldızı Lamine Yamal attığı 2 golle galibiyetin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

İngiltere ise Çekya deplasmanından 2-0'lık sonuçla döndü. Çekya'nın 10 kişi kaldığı karşılaşmada İngilizlere galibiyeti getiren golleri Anthony Gordon ve Harry Kane kaydetti. 

GECENİN TÜM SONUÇLARI

A Ligi - 3. Grup

    Çekya 0-2 İngiltere

    B Ligi - 1. Grup

    • Slovenya 2-0 Kuzey Makedonya
    • İskoçya 0-3 İsviçre

    C Ligi - 1. Grup

    • Finlandiya 0-0 Belarus
    • San Marino 0-3 Arnavutluk

    C Ligi - 3. Grup

    • Moldova 1-1 Faroe Adaları
    • Slovakya 2-1 Kazakistan

    C Ligi - 4. Grup

    • Lüksemburg 0-3 İzlanda
    • Bulgaristan 0-0 Estonya
    Çek CumhuriyetiUluslar LigiHırvatistanİngiltereİsviçreİspanyaSporSon Dakika

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