Elon Musk ağzından kaçırdı! Trump'ın tepkisi gecikmedi - Son Dakika
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Elon Musk ağzından kaçırdı! Trump'ın tepkisi gecikmedi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın yapay zeka için "yapay zeka" yerine "Süper zeka" ifadesinin kullanılmasını istemesinin ardından Elon Musk'ın dil sürçmesi dikkat çekti. Konuşması sırasında alışkanlıkla "yapay zeka" diyen Musk, hemen "Süper zeka! Pardon" sözleriyle kendisini düzeltti.

Elon Musk'ın ağzından yıllardır teknoloji dünyasının kullandığı "yapay zeka" ifadesi kaçtı. Musk hatasını saniyeler içinde fark ederken Trump'ın tepkisi esprili bir an ortaya çıkardı.

MUSK "YAPAY ZEKA" DEDİ, SANİYESİNDE DÜZELTTİ

Yapay zeka teknolojisinin en önde gelen isimlerinden Elon Musk, konuşması sırasında "Süper zeka" yerine alışkanlıkla "yapay zeka" ifadesini kullandı. Musk, ağzından çıkan ifadeyi fark eder etmez "Süper zeka! Pardon" diyerek kendisini düzeltti. Musk'ın düzeltmesine Donald Trump da anında karşılık verdi. Trump, Musk'a teşekkür ederken "Süper zeka" ifadesine özellikle vurgu yaptı. İkilinin kısa diyaloğu, Trump'ın yapay zekanın isimlendirilmesi konusunda birkaç gün önce yaptığı çıkışın ardından geldi.

Elon Musk ağzından kaçırdı! Trump'ın tepkisi gecikmedi

TRUMP "YAPAY ZEKA" KELİMESİNİ İSTEMİYOR

Trump, "yapay zeka" ifadesindeki "yapay" kelimesinin "sahte" çağrışımı yaptığını savunuyor. ABD Başkanı bunun yerine teknolojinin "Super Intelligence", yani "Süper Zeka" olarak adlandırılmasını istiyor. Trump, 24 Eylül'deki açıklamasında ABD'nin resmi belgelerinde de "Süper Zeka" ifadesinin kullanılmasını istediğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatlara "yapay zeka" yerine "Süper Zeka" terimini kullanmaları yönünde talimat gönderdiği de bildirildi.

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SON DAKİKA: Elon Musk ağzından kaçırdı! Trump'ın tepkisi gecikmedi - Son Dakika
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