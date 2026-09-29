Ankara\'da 4,5 Milyon TL maaşla personel arıyorlar! Başvurular sürüyor

ABD Büyükelçiliği, Ankara'daki yerleşkesinde görev yapacak doktor arayışına girdi. İlandaki maaş aralığı ve adaylarda aranan şartlar dikkat çekiyor. Başvuru için adayların yalnızca tıp fakültesinden mezun olması da yeterli değil.

AYLIK MAAŞ 375 BİN TL'Yİ BULUYOR

Ankara-2026-021-RA numarasıyla açılan "Physician" ilanında yıllık maaş 83 bin 45 ile 91 bin 972 dolar arasında belirlendi. Bu rakam aylık yaklaşık 6 bin 920 ile 7 bin 664 dolar anlamına geliyor. Verilen güncel kur hesabına göre aylık ücret yaklaşık 339 bin-375 bin TL, yıllık gelir ise 4,1-4,5 milyon TL seviyesine ulaşıyor. TL karşılığı döviz kurundaki değişime göre farklılık gösterecek. 22 Eylül'de başvuruya açılan pozisyon tam zamanlı olacak.

HAFTADA 40 SAAT ÇALIŞACAK

Seçilecek doktor, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Çukurambar'daki yerleşkesinde haftada 40 saat görev yapacak. Pozisyon için uzaktan çalışma seçeneği bulunmuyor. Doktorun temel görevi, büyükelçilik bünyesindeki uygun statüye sahip ABD'li çalışanlara ve ailelerine sağlık hizmeti vermek olacak. Görev kapsamına birinci basamak sağlık hizmetleri, acil müdahale ve ayaktan tedavi giriyor. Doktor ayrıca gerekli durumlarda hastane sevklerini koordine edecek ve tıbbi tahliye süreçlerinde görev alacak.

MESAİ DIŞINDA DA GÖREV YAPABİLECEK

İş tanımı yalnızca büyükelçilikteki muayenelerle sınırlı değil. Hekim, hastaneye yatış ve tıbbi tahliye süreçlerinde değerlendirme yapacak, personelin görev için sağlık açısından uygunluğunu inceleyecek ve Sağlık Birimi'ne tıbbi konularda danışmanlık sağlayacak. Pozisyonun dikkat çeken şartlarından biri de çalışma saatlerindeki esneklik. Seçilecek kişinin gerektiğinde akşam saatlerinde, hafta sonlarında ve resmi tatillerde çalışabilmesi bekleniyor.

TIP DİPLOMASI TEK BAŞINA YETMİYOR

Yüksek maaşlı pozisyona başvurabilmek için adayların belirli eğitim ve mesleki deneyim koşullarını karşılaması gerekiyor. Adayın tanınmış bir tıp fakültesinden mezun olması ve geçerli, kısıtlamasız hekimlik lisansına sahip bulunması gerekiyor. İlgili alandaki gerekli mesleki eğitim şartlarının da tamamlanmış olması isteniyor. Deneyim tarafında ise Dahiliye, Aile Hekimliği, Acil Tıp veya Pediatri alanlarından biri öne çıkıyor. Mezuniyet sonrasında en az 3 yıllık aktif klinik deneyim şartı aranıyor.

TÜRKÇE VE İNGİLİZCEDE TAM AKICILIK ŞARTI

İlanın en önemli kriterlerinden biri de dil yeterliliği. Başvuracak doktorlardan hem Türkçe hem de İngilizcede okuma, yazma ve konuşma açısından "Level IV - Fluent", yani tam akıcılık seviyesi talep ediliyor.