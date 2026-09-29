Bizim Çocuklar\'a bir kötü haber daha

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa ve İtalya'ya mağlup olan A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında 4 basamak gerileyerek 31. sırada yer aldı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından FIFA sıralamasında 27. sırada bulunan A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı ilk iki maçın ardından yeri değişti.
AY-YILDIZLILAR DÖRT BASAMAK GERİLEDİ
Fransa'ya 1-0 ve İtalya'ya da 4-1 kaybeden ay-yıldızlılar, 4 basamak birden gerileyerek 31. sıraya düştü. Milli takımın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki rakiplerinden Fransa 3, Belçika, 8, İtalya da 15. basamakta sıralandı.
FIFA sıralamasında ilk 10 sırayı alan ülkeler ve puanları şöyle:
- 1. İspanya: 2002.34 puan
- 2. Arjantin: 1970.37 puan
- 3. Fransa: 1957.10 puan
- 4. İngiltere: 1916.38 puan
- 5. Fas: 1806.87 puan
- 6. Brezilya: 1802.90 puan
- 7. Portekiz: 1797.39 puan
- 8. Belçika: 1779.63 puan
- 9. Hollanda: 1778.65 puan
- 10. Meksika: 1754.16 puan
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