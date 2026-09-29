Galatasaray'daki orta saha krizi çözüme kavuşuyor - Son Dakika
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Galatasaray'daki orta saha krizi çözüme kavuşuyor

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Galatasaray\'daki orta saha krizi çözüme kavuşuyor
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Galatasaray'da milli takımlardan dönecek oyuncular Lesley Ugochukwu ve Renato Nhaga'nın form grafiği yükselirken, tecrübeli oyuncu İlkay Gündoğan'ın hırsı da arttı. Bu durumla birlikte orta sahadaki forma savaşının kızışacak.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un orta sahadaki seçeneğini kısıtlayan sıkıntılar, milli takımlardan dönecek oyuncularla birlikte aşılıyor. Sarı-kırmızılı ekipte rotasyonun genişlemesi ve rekabetin kızışmasıyla tecrübeli teknik adamın eli iyice rahatlayacak.

GENÇLER FORMDA, REKABET TAVAN YAPACAK

Milli takımlarından dönecek Lesley Ugochukwu ve Renato Nhaga'nın yükselen form grafikleri, teknik heyetin yüzünü güldürüyor. İki genç oyuncunun sahadaki dinamik görüntüsüne, tecrübeli yıldız İlkay Gündoğan'ın istekli ve hırslı oyunu da eklenince orta saha hattında forma savaşı kızışacak.

İLKAY GÜNDOĞAN HIRS YAPTI

Son dönemde hakkında yapılan eleştiriler ve tartışmalar, İlkay Gündoğan'ı adeta hırslandırdı. Yıldız futbolcunun daha fazla süre alabilmek ve kalitesini sahaya yansıtmak adına büyük bir motivasyonla çalıştığı öğrenildi.

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Sondakika.com - Spor
İlkay GündoğanGalatasarayOkan BurukFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Tahsin Derin Tahsin Derin:
    bunların hepsinde hırs olsa bir adam etmezler ne altıyor bu haber 0 0 Yanıtla
  • hbp9fndsn9 hbp9fndsn9:
    kaleci sıkıntı takımda bunu gören yok mu?! 0 0 Yanıtla
  • sercanplt34 sercanplt34:
    komık bı haber :)))) 0 0 Yanıtla
  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    İlkay Türkiye'de tatile gelmiş gibi futbol ile alakası yok 0 0 Yanıtla
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