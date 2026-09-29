Kimse beklemiyordu! Sezonun iddialı dizisi için erken final kararı - Son Dakika
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Kimse beklemiyordu! Sezonun iddialı dizisi için erken final kararı

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Kimse beklemiyordu! Sezonun iddialı dizisi için erken final kararı
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Yeni sezonun sert reyting yarışına dayanabilen proje sayısı giderek azalırken; 'A.B.İ' ve 'Aşk ve Taht'ın ardından Star TV'nin 'Çirkin' dizisi de beklenen izlenme oranlarını yakalayamayarak 11. bölümüyle ekranlara veda etme kararı aldı.

Televizyon ekranlarında yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte diziler arasındaki reyting rekabeti acımasız yüzünü göstermeye başladı. Artan yapım maliyetleri ve değişen izleyici alışkanlıklarının reyting sonuçlarına doğrudan yansıması, beklenen izlenme oranlarına ulaşamayan projeler için erken final kararlarını peş peşe getirdi.

Kimse beklemiyordu! Sezonun iddialı dizisi için erken final kararı

11. BÖLÜMDE EKRANLARA VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Star TV ekranlarında Pazar akşamları izleyiciyle buluşan "Çirkin" dizisi için çanlar çaldı. Son yayınlanan bölümün ardından açıklanan reyting sonuçları, yapımcı ve kanal yönetimini radikal bir karar almaya itti. Beklenen çıkışı yakalayamayan yapım, 11. bölümüyle birlikte ekran yolculuğunu noktalayacak.

FİNAN KARARLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Yeni sezonun henüz başında olunmasına rağmen reyting yarışında kan kaybeden projeler birer birer ekrana veda ediyor. Sektördeki sert rekabete yenik düşen ilk yapımlar "A.B.İ" ve "Aşk ve Taht" olmuştu. "Çirkin" dizisinin de kervana katılmasıyla birlikte, kanalların düşük reytingli projelere tolerans göstermediği ve yeni yayın döneminde erken final kararlarının hız kesmeden devam edeceği netleşti.

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