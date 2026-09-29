Mustafa Sandal\'dan Dubai iddialarına yanıt: Karı-koca olmak dışında...

Şarkıcı Mustafa Sandal, fon soruşturması kapsamında eşi Melis Sütşurup Sandal ile birlikte adının geçtiği Dubai iddialarına yanıt verdi.

"OTORMA İZNİ EŞ DURUMUNDAN VERİLDİ"

Sandal, iddiaların kendisiyle ilişkilendirilmesinin "haksız ve kötü niyetli" olduğunu söyledi. Dubai'deki oturum izninin, eşinin orada okuyan oğlu nedeniyle "eş durumundan" verildiğini açıkladı.

Ünlü şarkıcı, paylaşımında Sütşurup Sandal ile karı-koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işlerinin olmadığını da belirterek, söz konusu iddiaları ortaya atanlar hakkında avukatının hukuki takip başlatacağını duyurdu.

Sandal'ın açıklaması şöyle:

"Eşim Melis ve babası Cihan Sütşurup ile ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirilmesi haksızdır, kötü niyetlidir.

Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Ben 32 yıldır müzik sektöründeyim ve müzikten başka hiçbir işim, uğraşım ve gelirim yoktur.

Dubai meselesi; Melis'in oğlu Dubai'de okuyor, dolayısıyla eş durumundan orada Dubai'de Golden Visa - oturum iznim var.

Benim geçen sene İngiltere'de Global Yetenek Vizesi aldığımı da tüm Türkiye zaten biliyor.

Şahsımla ilgili iftira ve hakaret içeren tüm haber ve yorumlarla ilgili avukatım gerekli hukuki takibi yapmaktadır."

"BENİM ALNIM AK"

Sandal, 27 Eylül'de de bir açıklama yaparak herhangi bir fon alım satımına ya da böyle bir organizasyona dahil olmadığını söylemişti. Sandal o açıklamasında, "Sevgili dostlar; Benim alnım ak! Bugüne kadar herhangi bir fon alma, satma ya da böyle bir organizasyona dahil olma gibi bir durumum asla söz konusu olmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

NE İDDİA EDİLMİŞTİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında mal varlıklarına tedbir konulan 42 kişi arasında Melis Sütşurup Sandal da bulunuyor. Basına yansıyan iddialara göre Sütşurup Sandal, soruşturma başlamadan önce tasfiye edilen fonlardan 11 milyar liranın üzerinde para çekti ve ardından Dubai'ye gitti. Sabah gazetesinin haberinde ise Mustafa Sandal'ın soruşturma öncesinde Dubai'de oturum izni için başvurduğu ve bir süre önce Dubai polisi tarafından durdurulduğu öne sürülmüştü.

Melis Sütşurup Sandal'ın avukatı da 11 milyar liralık çekim iddiasının gerçeği yansıtmadığını savunmuştu. Avukat, Sütşurup Sandal'ın parasının hâlâ fonlarda olduğunu ve müvekkilinin bu süreçte mağdur olduğunu ifade etmişti.