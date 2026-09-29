Trabzonspor\'dan Manchester United\'a çağrı: İndirim yapın, satın alalım

Kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın performansından oldukça memnun olan Trabzonspor, tecrübeli eldivenin bonservisini almak için harekete geçti. Bordo-mavililer, Manchester United ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 10 MİLYON EURO

Premier Lig devi Manchester United, Onana için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Trabzonspor yönetiminin ilk hedefi ise İngiliz kulübünü bu rakamda indirime ikna etmek.

ONANA'DAN FEDAKARLIK BEKLENTİSİ

İndirim talebinin kabul görmesi halinde bordo-mavili yönetim, 2 milyon Euro imza ücreti ve yıllık 5,5 milyon Euro kazanan Onana'dan da maaş konusunda esneklik isteyecek. Yıldız kalecinin bu konuda zorluk çıkarması beklenmiyor.

5 YILLIK SÖZLEŞME PLANI

Trabzonspor'da kalmaya oldukça sıcak bakan Kamerunlu eldiven ile 5 yıllık uzun vadeli bir sözleşme imzalanması planlanıyor. Yönetimin kısa süre içerisinde oyuncunun menajeriyle de temasa geçip görüşmeleri resmiyete dökmesi bekleniyor.