Hollanda'da 2 yaşındaki çocuğa ötenazi uygulandı - Son Dakika
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Hollanda'da 2 yaşındaki çocuğa ötenazi uygulandı

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Hollanda\'da 2 yaşındaki çocuğa ötenazi uygulandı
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Hollanda, etik tartışmaları yeniden alevlendiren sarsıcı bir kararla çalkalanıyor. Doğumundan itibaren ağır beyin hasarı, serebral palsi ve epilepsi krizleriyle boğuşan henüz 2 yaşındaki bir bebeğe ötanazi uygulandığı ortaya çıktı. Tıbbın çaresiz kaldığı ve doktorlar ile ailenin "dindirilemeyen amansız acılar" konusunda uzlaştığı bu dramatik vaka, ülkede 1-12 yaş grubunu kapsayan esnetilmiş ötanazi yasasının uygulandığı en sarsıcı örneklerden biri olarak tarihe geçti.

Hollanda’da yaklaşık 2 yaşındaki ağır hasta bir çocuğa ötanazi uygulanması gündeme damga vurdu. 26 haftalıkken dünyaya gelen ve yaşamı boyunca ciddi beyin hasarı, serebral palsi, görme bozukluğu ve tedaviye dirençli epileptik nöbetlerle mücadele eden çocuk, 2025’in sonunda hayatını kaybetti. Hollanda’daki özel inceleme komitesi, doktorun çocuğun yaşamına son verme kararını gerekli tıbbi özen kurallarına uygun şekilde aldığı sonucuna vardı. Vakanın, yenidoğanlar dışındaki çocuklar arasında Hollanda’da bilinen en küçük yaşta ötanazi uygulaması olduğu bildirildi.

26 HAFTALIKKEN DÜNYAYA GELDİ

Cinsiyeti açıklanmayan çocuk, yalnızca 26 haftalıkken dünyaya geldi. Erken doğumun ardından ciddi sağlık sorunları ortaya çıktı. Çocuğun beyninde ağır hasar meydana gelirken, ilerleyen dönemde serebral palsi ve görme bozukluğu gelişti.

Yaklaşık 8 aylıkken ise ağır epileptik nöbetlerle seyreden West sendromu teşhisi konuldu. Nöbetlerin ilaç tedavisine büyük ölçüde yanıt vermediği, çocuğun uyku ve solunum sorunları yaşadığı, akciğerlerinde biriken mukusun nefes almasını ve yutmasını güçleştirdiği belirtildi.

SEPSİS DE GEÇİRDİ

Çocuğun sağlık sorunları bununla da sınırlı kalmadı. Erken doğumun ardından geçirdiği enfeksiyonlardan biri sepsise yol açtı. Tıbbi müdahalelere rağmen genel sağlık durumunda ve gelişiminde kayda değer bir iyileşme görülmedi.

İnceleme raporunda, çocuk yaklaşık 2 yaşına geldiğinde gelişimsel yaşının yaklaşık 6 haftalık bir bebeğin seviyesinde olduğu belirtildi.

DOKTORLARIN GÖRÜŞÜ İLK AŞAMADA AYRILDI

Çocuğun ailesi ve tedavisini yürüten doktor, uygulanan tedavilere rağmen durumunda iyileşme görülmediğini ve çocuğun giderilemeyen ağır acılar çektiğini değerlendirdi.

Ancak ötanazi öncesinde görüş alınan bağımsız doktorlar arasında tam bir görüş birliği oluşmadı. Bazı doktorlar, epileptik nöbetlerin sürekli olmaması nedeniyle çocuğun hukuki anlamda kesintisiz dayanılmaz acı çektiğinin söylenemeyeceğini ve farklı ilaçlar ile palyatif tedavilerin denenebileceğini değerlendirdi.

Bunun üzerine başka bir hekimden ikinci görüş alındı. Bu doktor ise çocuğun dayanılmaz acısının açık şekilde görüldüğü ve ötanazi için gerekli şartların karşılandığı kanaatine vardı.

ÖZEL KOMİSYON DOKTORU HAKLI BULDU

Dosyayı inceleyen Hollanda’daki Geç Dönem Kürtajı ve Yenidoğanlar ile Çocuklarda Yaşamın Sonlandırılması Değerlendirme Komitesi, doktorun uygulamayı gerekli özen kurallarına uygun gerçekleştirdiği sonucuna ulaştı.

Komite, çocuğun motor becerileri, davranışları ve gelişiminin ağır şekilde etkilendiğini ve durumunda iyileşme beklenmediğini belirledi. Ötanazi işleminin ardından dosya, Hollanda’daki yasal süreç kapsamında savcılık makamlarının değerlendirmesine de sunuluyor.

HOLLANDA’DA 2024’TE KAPSAM GENİŞLETİLDİ

Hollanda’da 1-12 yaş arasındaki ağır ve tedavisi mümkün olmayan çocuklar için yaşamın sonlandırılmasına ilişkin düzenleme 1 Şubat 2024’te yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre çocuğun ölümcül hastalığının bulunması, dayanılmaz ve iyileşme umudu olmayan bir acı yaşaması ve bu acının makul başka yöntemlerle giderilememesi gerekiyor. Karar doktor tarafından, anne ve babayla birlikte ve mümkünse çocuğun görüşü de alınarak değerlendiriliyor.

Bu vakadan önce Hollanda Sağlık Bakanlığı, 2025'in sonunda hayatını kaybeden 12 yaşından küçük bir çocuğun bu kapsamda ötanazi uygulanan ilk vaka olduğunu açıklamıştı ancak çocuğun yaşı ve hastalığı kamuoyuna açıklanmamıştı. Daha sonra yayımlanan komite raporuyla söz konusu çocuğun neredeyse 2 yaşında olduğu ortaya çıktı.

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