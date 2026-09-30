Sinop açıklarında devrilen teknedeki polis memurlarından biri hayatını kaybetti, diğeri kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop açıklarında devrilen teknedeki polis memurlarından biri hayatını kaybetti, diğeri kayıp

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop açıklarında devrilen teknedeki polis memurlarından biri hayatını kaybetti, diğeri kayıp
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Merkez Yalı köyü açıklarında akşam saatlerinde alabora olan teknede Sinop İl Emniyet Müdürlüğünde görevli iki polis memuru bulunuyordu. Ekiplerin kıyıya çıkardığı O.G.Y. hastanede kurtarılamadı. Kayıp polis memuru N.Ş. için Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve Jandarma ekipleri hava desteğiyle aramalarını sürdürüyor.

Sinop'un Lala köyü sahilinde iki polis memurunun bulunduğu teknenin alabora olması sonucu denizde arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Kazada bir polis memuru hayatını kaybederken, kayıp diğer polis memurunu arama çalışmaları ise sürüyor.

Sinop Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "30 Eylül 2026 günü akşam saatlerinde, Sinop Merkez Yalı köyü açıklarında, içerisinde iki vatandaşımızın bulunduğu bir teknenin alabora olduğu bilgisi alınmıştır. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edilmiş; vatandaşlarımızın bulunması ve kurtarılması amacıyla derhal arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır" denildi.

KAZAZEDELER İKİ POLİS MEMURU ÇIKTI

Açıklamanın devamında, "Yürütülen çalışmalar kapsamında bahse konu ihbardaki kazazedelerin Sinop İl Emniyet Müdürlüğünde görevli iki polis memurumuzun olduğu anlaşılmıştır. Kazazedelerden polis memurumuz O.G.Y. ekipler tarafından kıyıya çıkarılarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memurumuz kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir" ifadelerine yer verildi.

KAYIP POLİS İÇİN ARAMA ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Valilik açıklamasında, "Kayıp olan diğer polis memuru N.Ş.'nin bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığının hava destekleri, Deniz Polisi ve Jandarma ekiplerinin koordinasyonunda aralıksız olarak sürdürülmektedir" denildi.

Kaynak: İHA
Sahil GüvenlikSahil GüvenlikSinop MerkezJandarma3. SayfaGüncelPolisSinopKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek 5 seçenek sunulacak Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek! 5 seçenek sunulacak
Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak
Partide bir anda kıyamet koptu İki kadını ayıramadılar Partide bir anda kıyamet koptu! İki kadını ayıramadılar
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL’yi iade etti mi Ünlü gazeteci açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı
Kurak bölgeye bırakılan böcekler 10 bin sığırı telef etti Kurak bölgeye bırakılan böcekler 10 bin sığırı telef etti
21:23
Arda Güler gururlandırmaya devam ediyor
Arda Güler gururlandırmaya devam ediyor
21:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti
21:11
Ronaldo, Jesus’un açıklamaları sonrası milli takım kampını terk etti
Ronaldo, Jesus'un açıklamaları sonrası milli takım kampını terk etti
21:02
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Bölge’ vurgusu
MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Bölge’ vurgusu
20:53
Konyaspor-Filistin maçında anlamlı koreografi Tribünlerden tüm dünyaya mesaj
Konyaspor-Filistin maçında anlamlı koreografi! Tribünlerden tüm dünyaya mesaj
20:09
Yeni piyasa değerleri belli oldu Osimhen, Greenwood ve Leao’ya büyük şok
Yeni piyasa değerleri belli oldu! Osimhen, Greenwood ve Leao'ya büyük şok
19:34
TFF’de ilk istifa Ural Aküzüm görevini bıraktı
TFF'de ilk istifa! Ural Aküzüm görevini bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 21:38:01. #7.12#
SON DAKİKA: Sinop açıklarında devrilen teknedeki polis memurlarından biri hayatını kaybetti, diğeri kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei