Turizm sektöründe fuhuş depremi! Neşet Koçkar’ın ismi de gözaltı listesinde

Antalya, turizm ve iş dünyası ile siyaset kulislerini sarsan dev bir operasyonla güne uyandı. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde kullanımı/temini ve fuhuş organizasyonu suçlamalarına yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmada, aralarında Anex Turizm’in sahibi Neşet Koçkar’ın da yer aldığı çok sayıda tanınmış iş insanı, eski belediye yöneticisi ve şüpheliler gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI DÜĞMEYE BASILDI

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, belirlenen 35 adres ve 2 tekneye baskın düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 20 şüpheliden 18’i yakalanarak emniyete götürülürken, firari 2 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

DOSYADAKİ İDDİALAR VE BEYANLAR

Soruşturma dosyasında yer alan beyanlarda, farklı mekan ve teknelerde uyuşturucu madde temin edildiği ile fuhuş organizasyonları düzenlendiğine yönelik iddialara yer verildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in yanı sıra eski belediye yöneticileri ve çeşitli sektörlerden iş insanlarının isimlerinin geçtiği anlatımların, dosyadaki ifadelerde yer aldığı aktarıldı.

Dosyada öne çıkan detaylar ve suçlamalar şu şekilde sıralanıyor:

Otel ve tekne organizasyonları: Selectum Otel ve şüphelilere ait teknelerde uyuşturucu madde temin edildiği ve fuhuş organizasyonları düzenlendiğine dair ifadeler yer aldı.

Üst düzey temaslar: Dosyadaki beyanlarda, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin’in yönlendirmesiyle Konyaaltı’ndaki Su Otel'de gerçekleştirilen buluşmalarda ve teknelerde uyuşturucu (kokain ve uyuşturucu içerikli kekler) kullanıldığı iddiaları kaydedildi.

Aramada yakalanan firari: Soruşturma kapsamında şüphelilerden Nur Zeliha Doğan’ın ikametinde yapılan aramada, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Cemre Bakır da yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ TIP SEVKİ VE İNCELEMELER SÜRÜYOR

Şüphelilerin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının tespiti amacıyla kan, idrar ve saç örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmelerinin planlandığı öğrenildi. Başsavcılıkça, dosyadaki beyanların teknik ve kriminal delillerle doğrulanması, uyuşturucu maddelerin temin hatları ile organizasyon bağlantılarının tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.

HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Savcılık talimatıyla hakkında adli işlem başlatılan 20 kişilik listede yer alan isimler ve unvanları: