Turizm sektöründe fuhuş depremi! Neşet Koçkar’ın ismi de gözaltı listesinde - Son Dakika
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Turizm sektöründe fuhuş depremi! Neşet Koçkar’ın ismi de gözaltı listesinde

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Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Anex Turizm'in sahibi Neşet Koçkar’ın da bulunduğu çok sayıda iş insanı ve eski belediye yöneticisi gözaltına alındı.

Antalya, turizm ve iş dünyası ile siyaset kulislerini sarsan dev bir operasyonla güne uyandı. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde kullanımı/temini ve fuhuş organizasyonu suçlamalarına yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmada, aralarında Anex Turizm’in sahibi Neşet Koçkar’ın da yer aldığı çok sayıda tanınmış iş insanı, eski belediye yöneticisi ve şüpheliler gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI DÜĞMEYE BASILDI 

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, belirlenen 35 adres ve 2 tekneye baskın düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 20 şüpheliden 18’i yakalanarak emniyete götürülürken, firari 2 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Turizm sektöründe fuhuş depremi! Neşet Koçkar’ın ismi de gözaltı listesinde

DOSYADAKİ İDDİALAR VE BEYANLAR

Soruşturma dosyasında yer alan beyanlarda, farklı mekan ve teknelerde uyuşturucu madde temin edildiği ile fuhuş organizasyonları düzenlendiğine yönelik iddialara yer verildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in yanı sıra eski belediye yöneticileri ve çeşitli sektörlerden iş insanlarının isimlerinin geçtiği anlatımların, dosyadaki ifadelerde yer aldığı aktarıldı.

Dosyada öne çıkan detaylar ve suçlamalar şu şekilde sıralanıyor:

  • Otel ve tekne organizasyonları: Selectum Otel ve şüphelilere ait teknelerde uyuşturucu madde temin edildiği ve fuhuş organizasyonları düzenlendiğine dair ifadeler yer aldı.
  • Üst düzey temaslar: Dosyadaki beyanlarda, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin’in yönlendirmesiyle Konyaaltı’ndaki Su Otel'de gerçekleştirilen buluşmalarda ve teknelerde uyuşturucu (kokain ve uyuşturucu içerikli kekler) kullanıldığı iddiaları kaydedildi.
  • Aramada yakalanan firari: Soruşturma kapsamında şüphelilerden Nur Zeliha Doğan’ın ikametinde yapılan aramada, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Cemre Bakır da yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ TIP SEVKİ VE İNCELEMELER SÜRÜYOR

Şüphelilerin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının tespiti amacıyla kan, idrar ve saç örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmelerinin planlandığı öğrenildi. Başsavcılıkça, dosyadaki beyanların teknik ve kriminal delillerle doğrulanması, uyuşturucu maddelerin temin hatları ile organizasyon bağlantılarının tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.

HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER 

Savcılık talimatıyla hakkında adli işlem başlatılan 20 kişilik listede yer alan isimler ve unvanları:

  • Neşet KOÇKAR – Anex Tour ve Selectum Otel Sahibi
  • Vahit PETEK – Miarosa Otelleri Sahibi
  • Murat ÇELİK – Sıralı Kebap Sahibi
  • Emin Murat SÜĞLÜN – Turizmci/ İş İnsanı
  • Şemsettin LÖKOĞLU – İMT Sera Otomasyon Sahibi (Yakalama çalışmaları sürüyor)
  • Sezgin KÖYSÜREN – İş İnsanı
  • Arda TÜZÜN – Mercedes Hastalya Sahibi (Yakalama çalışmaları sürüyor)
  • İrfan TÜZÜN – Mercedes Hastalya Sahibi
  • Serkan TEMUÇİN – Eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
  • Muhammed Serkan KÖYSÜREN – Silah Fabrikası ve EKPA İnşaat Yöneticisi
  • Necati Doğukan ÜNAL – Su Otel Sahibinin Oğlu
  • Sinan ÇİZMECİ – Emlakçı
  • Cafer Afşin YILMAZ – Tarım Sektörü İş İnsanı
  • Ahmet Metin GÖKHAN – Portobello Otel Eski Sahibi
  • Nur Zeliha DOĞAN
  • Arife ÜNLÜ
  • Selin ÇELİK
  • Fatma Gül DEVECİ
  • Tuba EFE
  • Kübra SALUCU
Cumhuriyet BaşsavcılığıTurizmGüncelSon Dakika

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