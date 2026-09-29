Premier Lig'den Manchester City için karar - Son Dakika
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Premier Lig'den Manchester City için karar

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Premier Lig\'den Manchester City için karar
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Premier Lig'de bağımsız komisyon, Manchester City'yi 2009/10-2017/18 arasındaki dokuz sezonu kapsayan mali kuralların ciddi ihlallerinden suçlu buldu. Kulübün alacağı yaptırımın daha sonra belirleneceği açıklandı.

Premier League yönetimi, Manchester City’nin 2009/10 ile 2017/18 sezonları arasını kapsayan dönemde mali kuralları ihlal ettiği ve lig yönetimiyle iş birliği yapmadığı yönünde karar verdi. Bağımsız Komisyon tarafından tamamlanan soruşturma sonucunda kulübün, söz konusu dönemde finansal düzenlemeleri usulsüz şekilde ihlal ettiği tespit edildi.

TESPİT EDİLEN BAŞLICA İHLALLER

Komisyonun yayımladığı “Çekirdek Karar” raporuna göre öne çıkan noktalar şöyle:

Sponsorluk gelirlerinin şişirilmesi: Kulüp, sponsorluk sözleşmelerini gerçek değerinin üzerinde göstererek gelirlerini yapay biçimde artırdı. Sözleşme tutarlarının bir kısmının sponsor firmalar yerine kulübün sahibi Abu Dhabi United Group (ADUG) tarafından finanse edildiği belirlendi.

Giderlerin gizlenmesi ve yanıltıcı beyanlar: ADUG kaynaklı gizli finansman modelleri ve oyuncu imaj haklarına ilişkin muvazaalı düzenlemelerle faaliyet giderleri düşük gösterildi. Böylece denetçilere ve futbol otoritelerine yanlış finansal tablolar sunuldu.

Harcama limitlerinin aşılması: Gerçek mali tablo ortaya konduğunda kulübün, Premier League’in Kar ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) ile UEFA’nın Finansal Fair Play (FFP) limitlerinin oldukça üzerinde kaldığı saptandı.

Soruşturmaya engel olma: Yaklaşık dört yıl süren inceleme boyunca kulübün, lig yönetiminin yürüttüğü soruşturmayı engellemeye çalıştığı ve iş birliği yükümlülüklerini ihlal ettiği karara bağlandı.

RICHARD MASTERS'TAN AÇIKLAMA

Premier League İcra Kurulu Başkanı Richard Masters, kararın ardından, ''Bu disiplin davası ve alınan karar, Premier League tarihinin en önemli adımlarından biridir. Karar, Manchester City’nin yaklaşık on yıl boyunca lig kurallarını sistematik biçimde ihlal ettiğini net şekilde ortaya koymuştur. Süreç uzun ve zorlu geçse de lig yönetimi olarak gerçeklerin bağımsız şekilde tespit edilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Kulüplerimiz ve taraftarlarımız için rekabetçi ve adil bir ortam sağlamak en temel sorumluluğumuzdur.'' ifadelerini kullandı. 

MASADAKİ YAPTIRIMLAR VE OLASI CEZALAR

Yaptırım aşamasına ilişkin henüz nihai bir karar açıklanmamış olsa da kulübü oldukça ağır cezalar bekliyor. İhtimaller arasında şunlar yer alıyor:

  • Rekor düzeyde para cezaları
  • Yüksek oranda puan silme cezaları
  • İlgili dönemde kazanılan şampiyonlukların geri alınması
  • Premier Lig'den ihraç (küme düşürme)

CITY'DEN İLK TEPKİ

Gelişmelerin ardından açıklama yapan Manchester City kulüp yetkilileri, sürecin henüz tamamlanmadığını ve sıkı bir gizlilik prensibine tabi olduğunu vurguladı. Soruşturmanın başından beri masum olduğunu savunan İngiliz devi, karara karşı tüm hukuki yolları ve temyiz haklarını sonuna kadar kullanacağını belirtti.

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