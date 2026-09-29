Doğurganlık oranlarının düştüğü ülkede hükümet flört uygulaması başlattı: İlk hedef memurlar - Son Dakika
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Doğurganlık oranlarının düştüğü ülkede hükümet flört uygulaması başlattı: İlk hedef memurlar

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Doğurganlık oranlarının düştüğü ülkede hükümet flört uygulaması başlattı: İlk hedef memurlar
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Singapur hükümeti, ülkedeki bekarların eş bulmasını kolaylaştırmak amacıyla kendi flört platformunu devreye aldı. FirstDate adı verilen uygulama şimdilik pilot olarak yürütülürken, sisteme yalnızca 21-35 yaş arasındaki bekar kamu çalışanları dahil ediliyor. Kullanıcıları ilgi alanları, yaşam tarzları ve değerleri üzerinden eşleştiren platform, ilk buluşmaya yönelik çeşitli destekler de sunuyor.

Singapur hükümeti, bekarları eşleştirmek amacıyla geliştirdiği FirstDate adlı flört platformunu pilot olarak kullanıma açtı. GovTech Singapore tarafından geliştirilen uygulama şimdilik yalnızca 21-35 yaş arasındaki bekar kamu çalışanlarının kullanımına sunulurken, sistem kullanıcıları ortak ilgi alanları, yaşam tarzları ve değerleri üzerinden eşleştirmeyi hedefliyor.

ŞİMDİLİK SADECE KAMU ÇALIŞANLARI KULLANABİLİYOR

FirstDate şu aşamada Singapur'daki tüm bekar vatandaşlara açık değil. Pilot programdan yalnızca 21 ile 35 yaş arasındaki bekar kamu çalışanları yararlanabiliyor. Katılımcıların kimlik doğrulaması için Singapur'un resmi dijital kimlik sistemi Singpass kullanılıyor. Başvuruların 5 Ekim'e kadar alınacağı bildirildi.

KLASİK FLÖRT UYGULAMALARINDAN FARKLI

FirstDate'in çalışma sistemi de Tinder benzeri uygulamalardan ayrılıyor. Kullanıcılar çok sayıda profili kaydırarak seçim yapmak yerine bir anket dolduruyor. Ankette ilgi alanları, alışkanlıklar, kişisel değerler ve partner tercihleri gibi konular yer alıyor.

Sistem daha sonra kullanıcılar için bir eşleşme oluşturuyor. Eşleşen kişilere bir sonraki aşamaya geçmeleri için 72 saat süre veriliyor. Her iki tarafın da olumlu yanıt vermesi halinde iletişim bilgileri birbirleriyle paylaşılıyor.

EŞLEŞTİRMEDE ALGORİTMA KULLANILIYOR

Platformun eşleştirme sisteminde Gale-Shapley “Stable Marriage” algoritmasının kullanıldığı bildirildi. Kullanıcıya eşleştiği kişinin profiliyle birlikte bir uyumluluk puanı ve kişisel bir not da gösteriliyor.

Taraflardan biri eşleşmeyi kabul etmezse kullanıcı daha sonraki bir eşleştirme turuna dahil ediliyor. Böylece platformda sonsuz profil taramak yerine daha sınırlı sayıda ve algoritma tarafından belirlenen eşleşmeler üzerinden ilerleniyor.

İLK BULUŞMAYA DA DESTEK

FirstDate'in dikkat çeken özelliklerinden biri de “Date Quest” adı verilen uygulama. Eşleşen çiftler, belirli bir etkinliği birlikte gerçekleştirmeleri halinde üçüncü taraf bir yemek kuponundan yararlanabiliyor.

Ancak uygulamanın herkese otomatik olarak ücretsiz yemek ödediğini söylemek doğru değil. Kuponun miktarı ve kullanılabilirliği GovTech tarafından belirleniyor ve ödüller belirli koşullara bağlanabiliyor.

FİKİR AYLAR ÖNCE ORTAYA ÇIKMIŞTI

FirstDate'in temelleri, GovTech'in yıllık hackathon etkinliğinde ortaya atılan bir fikre dayanıyor. Nisan ayında GovTech'in potansiyel flört hizmeti için kamuoyundan geri bildirim topladığı ortaya çıkmıştı.

O dönemde hazırlanan ankette 35 yaş ve altındaki bekarların flört konusunda yaşadığı sorunlar araştırılmış, Singpass ile kimlik doğrulama, eşleştirilmiş yemek buluşmaları ve ilk buluşma masraflarına yönelik destek gibi seçenekler sorulmuştu. GovTech o aşamada projenin henüz çok erken ve keşif aşamasında olduğunu, kesinleşmiş bir uygulama bulunmadığını açıklamıştı.

SİNGAPUR’UN DÜŞEN DOĞUM ORANLARI GÜNDEMDE

Projenin gündeme geldiği dönemde Singapur'un doğurganlık oranı da tarihi düşük seviyeye gerilemişti. Ülkenin yerleşik nüfusa ilişkin toplam doğurganlık oranı 2025'te 0,87 olarak kaydedildi. Bu gelişme, hükümetin evlilik ve aile kurmayı desteklemeye yönelik politikalarını yeniden gündeme taşıdı.

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