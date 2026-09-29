Gündemi sarsan iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu görevini bırakıyor

Türk futbolunda sıcak saatler yaşanıyor. Türk futbolunda Merkez Hakem Kurulu’na yönelik operasyonun etkileri sürerken eski eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar’dan dikkat çeken bir iddia geldi.

TÜRK FUTBOLUNDA SICAK SAATLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma, “mobbing” ve “resmi belgede sahtecilik” iddiaları çerçevesinde yürütülüyor.

HACIOSMANOĞLU İÇİN ''GÖREVİNİ BIRAKIYOR'' İDDİASI

Yaşanan gelişmelerin ardından Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında çarpıcı bir iddiada bulunarak ''Veeee veeeee İbrahim Hacıosmanoğlu federasyon başkanlığını bırakıyor…….'' ifadelerini kullandı.

GÖZLER TFF'DE

Ahmet Çakar’ın paylaşımı kısa sürede spor kamuoyunda yankı buldu. Şu ana dek Hacıosmanoğlu’nun TFF Başkanlığı’nı bırakacağı yönündeki iddia hakkında federasyon veya Hacıosmanoğlu tarafından henüz resmi bir yanıt gelmedi. Gözler Türkiye Futbol Federasyonu’na çevrildi.