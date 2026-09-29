Bahçeli'den fon krizi açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli - Son Dakika
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Bahçeli'den fon krizi açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli

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Bahçeli\'den fon krizi açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli
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Bahçeli'den fon krizi açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sermaye piyasasındaki işlemler ve fon soruşturmasına ilişkin ilk kez bir açıklamada bulundu.

"TÜRKİYE'NİN HUZURUNA KASTETMEK İSTEYENLER DEVREDEDİR"

Yaptığı yazılı açıklamada Bahçeli, Türkiye'nin ekonomide, diplomaside ve siyasette ilerleme kaydettiği bir dönemde ekonomik güven ortamını zedelemek isteyen odakların devreye girdiğini savundu. MHP lideri, "Türkiye'nin ekonomide, diplomaside, siyasette ve en önemlisi 'terörsüz Türkiye' yolunda milli birlik ve bütünleşmede ön aldığı, ivme kaydettiği bir dönemde Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN VE HÜKÜMETİMİZİN ARKASINDAYIZ"

Sermaye piyasalarındaki usulsüzlüklerin üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Bahçeli, hukuka aykırı işlemlerde bulunanların hesap vermesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, hükümetin soruşturma kapsamında aldığı kararları desteklediklerini belirterek, "Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız." dedi. MHP lideri ayrıca fonlar üzerinden toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme oluşturulmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

"SORUMLULAR HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMELİ"

Bahçeli, soruşturmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na yönelik bir saldırıya veya iftiraya dönüştürülmemesi gerektiğini savundu. Siyasette "aklanma ve arınma" sağlanması gerektiğini belirten Bahçeli, kimsenin töhmet altında bırakılmaması, sorumluların ise hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli açıklamasının sonunda, "Milletimiz emin olsun, ekonomimiz güvende, kurumlarımız görevinin başındadır ve endişeye de gerek bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Fon SoruşturmasıDevlet BahçeliEkonomiGündemGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Serdengeçti Serdengeçti:
    başkası olsa saniyesinde gözaltına alınır nerede adalet nerede hukuk bu insanlar neden evlerinde rahat rahat oturuyorlar İşte Türkiye gerçeği bu 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    vermeli 1 0 Yanıtla
  • Galatasaray 1905 Galatasaray 1905:
    hangi hukuk önünde hesap verecekler bunlar 1 0 Yanıtla
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