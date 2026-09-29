Salgın hakkında konuşan siyasetçiyi döve döve öldürdüler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Salgın hakkında konuşan siyasetçiyi döve döve öldürdüler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Salgın hakkında konuşan siyasetçiyi döve döve öldürdüler
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola salgınına ilişkin yaptığı açıklamalarla gündeme gelen siyasetçi Marie-Celestin Karondwa, radyo programının ardından saldırıya uğradı. Ağır şekilde darbedilen Karondwa, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay bölgede salgınla mücadele ve artan şiddet tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola salgınına karşı halkı önlem almaya çağıran siyasetçi Marie-Celestin Karondwa, katıldığı radyo programının ardından saldırıya uğradı. Mahallesinde bir grubun saldırısına maruz kalan Karondwa, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganların kimliği ve saldırının kesin nedeni henüz belirlenemedi.

RADYO PROGRAMINDAN SONRA SALDIRIYA UĞRADI

Olay, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin (DKC) Kuzey-Kivu eyaletindeki Butembo kentinde meydana geldi. İktidardaki Demokrasi ve Sosyal İlerleme Birliği (UDPS) partisinin Butembo'daki başkan vekili ve parti sözcüsü olan Karondwa, Ebola salgınına ilişkin bir radyo programına katıldı.

Programda halka salgından korunmak için alınması gereken önlemleri anlatan Karondwa, yayının ardından yaşadığı mahalleye döndü. Bir süre sonra saldırıya uğrayan siyasetçi, aldığı ağır darbeler nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salgın hakkında konuşan siyasetçiyi döve döve öldürdüler

EVİ ATEŞE VERİLDİ, EŞYALARI GASP EDİLDİ

UDPS tarafından yapılan açıklamaya göre saldırganlar Karondwa'yı darbetmekle kalmadı, kişisel eşyalarını da aldı. Saldırının ardından siyasetçinin evi ateşe verildi.

Karondwa'nın daha sonra saldırıda aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Ancak saldırıya kaç kişinin katıldığı, kimlerin saldırıyı gerçekleştirdiği ve olayın arkasındaki kesin neden henüz ortaya çıkarılamadı.

Partisinin Butembo teşkilatı ise Karondwa'yı, Ebola'nın varlığına ve hastalığın oluşturduğu tehdide ilişkin partinin görüşünü savunduğu için saldırıya uğrayan "masum bir kurban" olarak nitelendirdi. Bu ifade, partinin açıklamasına dayandırılıyor.

Salgın hakkında konuşan siyasetçiyi döve döve öldürdüler

SALGINA YÖNELİK ŞÜPHELER ŞİDDETİ TETİKLİYOR

Karondwa'nın öldürülmesi, bölgede Ebola ile mücadele ekiplerine ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların arttığı bir dönemde gerçekleşti. Yetkililer ve sağlık çalışanları, salgınla ilgili yanlış bilgiler ve hastalığın varlığına yönelik güvensizliğin mücadeleyi zorlaştırdığını belirtiyor.

Butembo da son dönemde salgının yoğunlaştığı merkezlerden biri haline geldi. Reuters'ın aktardığı resmi verilere göre 15 Mayıs'ta ilan edilen mevcut salgında 8 bin 67 vaka ve 3 bin 901 ölüm kaydedildi.

EBOLA MÜCADELESİ YENİ BİR KRİZLE KARŞI KARŞIYA

Salgınla mücadelede yaşanan güven sorunu, sağlık ekiplerinin çalışmalarını da doğrudan etkiliyor. Karondwa'nın öldürülmesinden yalnızca bir gün önce, Beni bölgesindeki bir el yıkama kontrol noktasına silahlı kişilerin saldırdığı ve olayda en az bir kişinin öldüğü bildirildi.

Yetkililer salgını kontrol altına almaya çalışırken, bölgede hastalıkla ilgili yanlış bilgilerin yayılması ve sağlık ekiplerine yönelik saldırılar mücadelenin önündeki önemli engeller arasında bulunuyor. Reuters'ın 25 Eylül tarihli haberine göre Kuzey-Kivu'da vakaların hızlı şekilde artması, sağlık merkezleri üzerindeki baskıyı da artırmış durumda.

Demokratik Kongo CumhuriyetiRadyoDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Alacak-verecek meselesi yüzünden ağabeyini vurdu Alacak-verecek meselesi yüzünden ağabeyini vurdu
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler Gözlerini oyup saatlerce darbettiler Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor! Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu
Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
Mustafa Sandal’dan Dubai iddialarına yanıt: Karı-koca olmak dışında... Mustafa Sandal'dan Dubai iddialarına yanıt: Karı-koca olmak dışında...
Galatasaray ve Fenerbahçe’den hakem operasyonuna ilk tepki Galatasaray ve Fenerbahçe'den hakem operasyonuna ilk tepki
Sömürü düzenine “Dur“ diyen lider Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi Sömürü düzenine "Dur" diyen lider! Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi
Barcelona’da Galatasaray maçı öncesi şok sakatlık Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi şok sakatlık
Acun Ilıcalı isyan etti: Bunun adı finansal doping Acun Ilıcalı isyan etti: Bunun adı finansal doping
19:11
Bahçeli’den fon krizi açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli
Bahçeli'den fon krizi açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli
18:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz
18:29
Polis ekipleri TFF binasına ulaştı: O görüntüler tek tek incelenecek
Polis ekipleri TFF binasına ulaştı: O görüntüler tek tek incelenecek
18:26
“Bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşacağım“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi açıklamalar
"Bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşacağım" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi açıklamalar
18:14
Gündemi sarsan iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu görevini bırakıyor
Gündemi sarsan iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu görevini bırakıyor
17:03
Sakarya kuvvetli yağışa teslim: Bunu en son 1999’da görmüştük
Sakarya kuvvetli yağışa teslim: Bunu en son 1999'da görmüştük
16:38
Turizm sektöründe fuhuş depremi Neşet Koçkar’ın ismi de gözaltı listesinde
Turizm sektöründe fuhuş depremi! Neşet Koçkar’ın ismi de gözaltı listesinde
15:51
İstanbul Valiliği’nden yağış ve fırtına uyarısı Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
İstanbul Valiliği'nden yağış ve fırtına uyarısı! Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
14:17
ABD’de 200 yıl sonra bir ilk 31 yıl önceki cinayet için idam
ABD'de 200 yıl sonra bir ilk! 31 yıl önceki cinayet için idam
14:11
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
14:06
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce “Bizi kim alabilir“ şarkısıyla paylaşım yapmış
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce "Bizi kim alabilir?" şarkısıyla paylaşım yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 19:25:56. #7.13#
SON DAKİKA: Salgın hakkında konuşan siyasetçiyi döve döve öldürdüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei