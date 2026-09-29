Kocasını herkes tanıyor! El çantasını andıran yüzüğü ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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Kocasını herkes tanıyor! El çantasını andıran yüzüğü ağızları açık bıraktı

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Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodríguez, boyutuyla adeta el çantasını andıran mücevherleriyle lüks tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodríguez, sosyal medyada ve magazin basınında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Lüks yaşam tarzı ve iddialı stil tercihleriyle bilinen Rodríguez, bu kez parmağındaki devasa pırlanta yüzükleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kocasını herkes tanıyor! El çantasını andıran yüzüğü ağızları açık bıraktı

"EL ÇANTASI BÜYÜKLÜĞÜNDE" PIRLANTA

Aksesuar seçimleriyle sık sık gündem olan ünlü model ve içerik üreticisi Rodríguez'in son paylaşımlarında öne çıkan mücevherleri, takipçileri ve magazin yorumcuları tarafından mercek altına alındı. Parmağındaki yüzüğün olağanüstü büyüklüğünü gören kullanıcılar, devasa pırlantayı "neredeyse bir el çantası boyutunda" diyerek yorumladı.

Kocasını herkes tanıyor! El çantasını andıran yüzüğü ağızları açık bıraktı

MİLYON DOLARLIK MÜCEVHER KOLEKSİYONU

Sosyal medya platformlarında kısa sürede viral olan görüntüler, Rodríguez'in milyon dolarlık lüks mücevher koleksiyonunu ve ihtişamlı yaşam tarzını bir kez daha magazin dünyasının ilk sırasına taşıdı. 

Cristiano RonaldoMagazinSon Dakika

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