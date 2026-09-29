Polis ekipleri TFF binasına ulaştı: O görüntüler tek tek incelenecek

Türk futbolunda sabah saatlerinden bu yana sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerinde polis incelemesi başlatıldı.

MOBBING VE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLAMASI

Yürütülen soruşturma kapsamında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında yer aldığı 7 üst düzey hakem yöneticisi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "mobbing" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla adli işlem yürütüldüğü belirtildi.

POLİS EKİPLERİ TFF BİNASINDA

Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre; Gözaltı kararlarının ardından polis ekipleri TFF'nin Riva'daki merkez binasına ulaştı. Emniyet güçlerinin binada yer alan VAR odası ile hakem soyunma odası koridorlarına ait tüm kamera kayıtlarını incelemeye alacağı belirtildi. Elde edilecek bulguların soruşturma dosyasına ekleneceği ifade edildi.