Polis ekipleri TFF binasına ulaştı: O görüntüler tek tek incelenecek - Son Dakika
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Polis ekipleri TFF binasına ulaştı: O görüntüler tek tek incelenecek

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Polis ekipleri TFF binasına ulaştı: O görüntüler tek tek incelenecek
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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil olmak üzere 7 üst düzey hakem yöneticisi "mobbing" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında TFF binasına giden polis ekiplerinin ''VAR'' odaları ve hakem koridorları gibi alanların kamera kayıtlarını incelemeye alacağı belirtildi.

Türk futbolunda sabah saatlerinden bu yana sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerinde polis incelemesi başlatıldı.

MOBBING VE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLAMASI

Yürütülen soruşturma kapsamında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da aralarında yer aldığı 7 üst düzey hakem yöneticisi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "mobbing" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla adli işlem yürütüldüğü belirtildi. 

POLİS EKİPLERİ TFF BİNASINDA

Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre; Gözaltı kararlarının ardından polis ekipleri TFF'nin Riva'daki merkez binasına ulaştı. Emniyet güçlerinin binada yer alan VAR odası ile hakem soyunma odası koridorlarına ait tüm kamera kayıtlarını incelemeye alacağı belirtildi. Elde edilecek bulguların soruşturma dosyasına ekleneceği ifade edildi. 

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SON DAKİKA: Polis ekipleri TFF binasına ulaştı: O görüntüler tek tek incelenecek - Son Dakika
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