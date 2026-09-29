Yeni Partili vekilin eşi hakkında yağma ve dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma - Son Dakika
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Yeni Partili vekilin eşi hakkında yağma ve dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma

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Yeni Partili vekilin eşi hakkında yağma ve dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında "yağma" ve "kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında "yağma" ve "kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Soruşturmanın, Yavuzyılmaz'ın eski danışmanının savcılıkta verdiği ifadenin ardından başlatıldığı öğrenildi.

Yeni Partili vekilin eşi hakkında yağma ve dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma

YAVUZYILMAZ'IN EŞİ HAKKINDA 2 SUÇLAMAYLA  SORUŞTURMA

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Serpil Yavuzyılmaz hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma, Türk Ceza Kanunu kapsamındaki "yağma" ve "kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamalarını içeriyor.

Yeni Partili vekilin eşi hakkında yağma ve dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma

ESKİ DANIŞMANI İFADE VERDİ

Soruşturmanın, Deniz Yavuzyılmaz'ın yaklaşık 2 yıl boyunca TBMM'deki danışmanlığını yapan Özgün Avcı'nın savcılığa verdiği ifade üzerine başlatıldığı bildirildi. 

Avcı; bazı danışmanların fiilen çalışmadığını, bunların Yavuzyılmaz’ın akrabaları olduğunu, maaş kartlarının ise milletvekili ve eşinin elinde bulunduğuna ilişkin duyum aldığını ileri sürdü.

Yeni Partili vekilin eşi hakkında yağma ve dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma

"YAVUZYILMAZ'IN 5 DANIŞMANI VARDI"

Özgün Avcı, 2021 yılı Mart ayından 2022 yılı Ekim ayına kadar Yavuzyılmaz’ın danışmanı olarak çalıştığını belirtti. İfadesine göre Yavuzyılmaz’ın 3 kadrolu, 2 dışarıdan görevlendirilen olmak üzere toplam 5 danışmanı bulunuyordu.

Avcı, kadrolu danışmanlardan ilkinin Yavuzyılmaz’ın kuzeni, üçüncüsünün ise yine akrabası olduğunu beyan etti. Her iki kişinin de fiilen çalışmadığını ifade eden Avcı, giriş-çıkış kayıtlarının incelenmesi hâlinde kimin gerçekten çalışıp çalışmadığının ortaya çıkacağını söyledi.

MAAŞIMI VEKİLİN AYARLADIĞI ŞİRKETTEN ALDIM"

Avcı’nın ifadesindeki dikkat çekici iddialardan biri de kendi ücretinin ödenme biçimine ilişkin oldu. Avcı, maaşını Deniz Yavuzyılmaz’ın ayarladığını söylediği bir şirket üzerinden, bazen elden bazen de banka hesabına IBAN yoluyla aldığını söyledi.

Şirketle doğrudan iş ilişkisinin bulunmadığını söyleyen Avcı, banka hesaplarının incelenmesi hâlinde para transferlerine ilişkin dekontları ibraz edebileceğini ifade etti. Avcı ayrıca yaklaşık 16-17 aylık çalışma döneminde sigortasız çalıştırıldığını söyledi.

"KADROLU DANIŞMANLIK SÖZÜ VERİLDİ, BAŞKASI ATANDI"

Avcı’nın anlatımına göre kendisine ilerleyen dönemde kadrolu danışman yapılacağı söylendi. Kadrolu danışmanlardan birinin görevden ayrılması üzerine bu göreve kendisinin atanmasını istediğini anlatan Avcı, başka bir kişinin görevlendirilmesi üzerine sistemi ve düzeni haksız bulduğu gerekçesiyle görevden ayrıldığını söyledi.

Avcı, kadrolu danışmanlık haklarının fiilen çalışan kişiler yerine başka kişiler adına kullanılarak maaş alınmasına yönelik bir düzen bulunduğu kanaatine vardığını ifade etti.

Yeni Partili vekilin eşi hakkında yağma ve dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma

"MAAŞ KARTLARI YAVUZYILMAZ’IN ELİNDEYDİ"

İfadenin en dikkat çekici bölümlerinden birinde Avcı, fiilen çalışmadığını söylediği danışmanların maaş kartlarının Deniz Yavuzyılmaz’ın elinde olduğunu söylemesi oldu.

Avcı’nın beyanına göre, TBMM tarafından personele yatırılan maaşların bir bölümüne Yavuzyılmaz’ın el koyarken, kalan bölümünü personele verdiği öğrenildi.

EŞİ SERPİL YAVUZYILMAZ’IN ADI DA İFADEDE GEÇTİ

Avcı, ikinci sıradaki kadrolu danışmanın maaş kartına ilişkin olarak ise daha dikkat çekici bir beyanda bulundu. Avcı, ifadesinde, “kadrolu ikinci danışmanın maaş kartı Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın eşi Serpil Yavuzyılmaz’ın elinde” şeklinde beyanda bulundu.

Avcı ayrıca TBMM tarafından personele yatırılan maaşın üçte birinin veya üçte ikisinin Deniz Yavuzyılmaz tarafından alındığını, kalan kısmının ise personele verildiğini beyan etti. Bununla birlikte ne kadar para ödendiğini kesin olarak bilmediğini de açıkça belirtti.

Yeni Partili vekilin eşi hakkında yağma ve dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma

"BANKA DEKONTLARI VE MECLİS GİRİŞ-ÇIKIŞLARI İNCELENSİN"

Eski danışman, beyanlarının araştırılabileceği iki somut veri kaynağına da işaret etti: TBMM giriş-çıkış kayıtları ile hangi danışmanların fiilen çalıştığının; banka hesap hareketleri ve dekontlarla ise kendisine yapılan ödemelerin tespit edilebileceğini söyledi.

Avcı ifadesini, “Çalıştığım süre boyunca şahit olduğum olayları anlattım. İşe giriş çıkışlar ve banka dekontları incelendiğinde doğru söylediğim anlaşılacaktır” şeklindeki beyanla tamamladı.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ZARARINA DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI

Başsavcılık, bazı danışmanların fiilen çalışmadığı halde maaş aldığı, maaş kartlarının Yavuzyılmaz ve eşinin elinde bulunduğu yönündeki beyanları Serpil Yavuzyılmaz hakkında “yağma” ve “kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlamaları cihetinden inceleme başlattı.

Deniz Yavuzyılmaz, CHP'de yaşanan kurultay ve "mutlak butlan" sürecinin ardından partisinden istifa ederek Özgür Özel'in genel başkanlığındaki Yeni Parti'ye geçmişti.

Deniz Yavuzyılmaz'dan ve Yeni Parti'den soruşturmaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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    Yorumlar (11)

  • Sercan Değirmenci Sercan Değirmenci:
    akp lilere neden dokunulmuyor cogunluk onlarda 15 12 Yanıtla
  • murat4455 murat4455:
    Belediye Başkanları ve Milletvekilleri bittide şimdi sıra eşlerinemi geldi. Siz önce Foncuların pisliğini temizleyin. 12 8 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    Devletin yetimin öksüzün her kim bir vuruşunu yiyorsa zehir zıkkım olsun, bunlar hırsızlığı yolsuzluğu meşrulaştırdılar. 13 2 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu Zafer musaboğlu:
    Birşey olmaz trolleri sahip çıkar mutlaka 6 9 Yanıtla
  • Metin Arslan Metin Arslan:
    siyasi 8 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yeni Partili vekilin eşi hakkında yağma ve dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma - Son Dakika
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