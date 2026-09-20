Rize Pazar'da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı! Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu - Son Dakika
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Rize Pazar'da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı! Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu

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Pazar ilçesinde afetin izlerini silme çalışmaları devam ederken Vali İhsan Selim Baydaş, heyelan riski ve hasar gerekçesiyle yaklaşık 40 evin boşaltıldığını duyurdu. Hasarlı binalarda tahliyeler sürüyor. İkiztepe Mahallesi'nde gece saatlerinde yamaçtan kopan toprak bir evin çatısını çökertti; içeride uyuyan anne, baba ve 4 çocuk pencereden çıkarak kendi imkanlarıyla kurtuldu. Vali Baydaş, ilçeye 10-12 saat içinde metrekareye 200 kilogramı aşan yağış düştüğünü kaydetti.

Rize'de selin vurduğu İyidere'nin yanı sıra taşkın ve heyelanların yaşandığı Pazar ilçesinde de temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, ilçeye gelip ekiplerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Baydaş, "Pazar, ilçe merkezi olarak yaşadığımız afetten en fazla etkilenen yerlerden bir tanesi. Burada iki deremizin taşması ve taşkına sebebiyet vermesiyle ilgili sıkıntı yaşadık. Esnafımızın hasar tespitleri, defterdarlık ve AFAD ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Şehir içinde biriken malzemenin ve suyun denize kavuşmasıyla ilgili hızlı tedbirler almamız gerekiyor. DSİ ve İller Bankası ekiplerimiz gerekli çalışmayı yapacak. Topyekun hem temizlik hem de altyapı çalışması yürüteceğiz. Belediyemize bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

HEYELAN RİSKİYLE 40 CİVARINDA EV TAHLİYE EDİLDİ

Kentteki genel durumla ilgili bilgi veren Vali Baydaş, "Benzer sıkıntıları bir daha yaşamamak için altyapı çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Heyelan riski ve hasarlar nedeniyle tedbiren 40 civarında evi tahliye ettik. Vatandaşlarımızın bir kısmı tehlike geçtikten sonra evlerine döndü ancak hasar gören binalarda tahliyeler devam ediyor. Yollar ve istinat duvarlarıyla ilgili sıkıntılarımız var. Heyelandan dolayı kapalı yollarımız bulunuyor ancak alternatif güzergahlar açık olduğu için herhangi bir ulaşım problemi yaşamıyoruz" diye konuştu.

OKULLARDA TATİL SÖZ KONUSU DEĞİL

Afet sonrası eğitim öğretimde şu an için aksaklık olmadığını belirten Vali Baydaş, şunları söyledi:

"Okullarda herhangi bir tatil söz konusu değil. İyidere ilçemizi de ayrıca değerlendireceğiz ancak eğitim öğretimi aksatacak bir durumumuz yok. Pazar ilçemize yağan yağmur 200 kilogramın üzerine çıktı. Bu çok yüksek bir rakam. Rize şartlarında 100 veya 150 kilogramlık yağışları altyapımız kaldırabiliyor. Ancak 10-12 saatlik dilimde yağan 200 kilogramın üzerindeki yağış, takdir edersiniz ki dünyanın her yerinde risk oluşturur."

UYKUDA GÜRÜLTÜYLE UYANDILAR, CAMDAN ÇIKIP KURTULDULAR

Öte yandan, sağanağın etkili olduğu Pazar ilçesinde yamaçtan kopan toprak, İkiztepe Mahallesi'nde bir evin çatısının çökmesine neden oldu. Toprak altında kalan evde yaşayan aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi, camdan çıkıp son anda kurtuldu. Tonlarca toprağın altında kalan ev havadan görüntülenirken, evden ailesiyle kurtulan Derya Dağdelen o anları anlattı. Dağdelen, "Gece saat 01.30 gibi uykumuzda yakalandık. Bir gürültüyle uyandım. Yattığımız odanın başucunda göçük oluştu. Odada eşim ve 4 çocuğum vardı. Yollar kapalı olduğu için polis ve jandarma bize hemen ulaşamadı. Her tarafta sular ve toprak vardı. Şans eseri o gece yakınlarda olan babamlara ulaşabildik. Onların da bize ulaşması 1 saat sürdü. Kendi imkanlarımızla kurtulduk" ifadelerini kullandı.

Mehmet Can PEÇE/RİZE,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Rize Pazar'da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı! Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu - Son Dakika
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