Çin'i karıştıran stant! Modellerin ayaklarını soktuğu içecek 364 liraya satıldı - Son Dakika
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Çin'i karıştıran stant! Modellerin ayaklarını soktuğu içecek 364 liraya satıldı

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Çin\'i karıştıran stant! Modellerin ayaklarını soktuğu içecek 364 liraya satıldı
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Guangzhou'daki Firefly Comic Con çevresinde açılan bir stantta, anime kostümü giyen kadın modeller ayaklarını limonata ve kolayla dolu kovalara soktu. Bu kaplardan doldurulan bardaklar 50 yuan, yani yaklaşık 364 liraya alıcı buldu. Tepkilerin büyümesi üzerine organizatörler stantla bağlantılı kişileri etkinlik alanından çıkardı.

Çin'de düzenlenen bir popüler kültür etkinliğinde, fuar alanının dışında yapılan sıra dışı bir satış ülkenin gündemine oturdu.

Guangzhou'daki Firefly Comic Con sırasında kadın anime karakteri kostümlü modeller, ayaklarını içeceklerin bulunduğu kaplara sokarak satış yaptı.

BİR BARDAĞI 364 TL’YE SATILDI

Etkinlik çevresinde kurulan stantta limonata ve kola bulunan plastik kovalar kullanıldı. Kadın modellerin ayaklarını bu kaplara sokmasının ardından hazırlanan karışım, "ayak banyosu suyu" adıyla plastik bardaklarda satışa çıkarıldı. Söz konusu içecek bir bardağı 50 yuan, yani yaklaşık 364 liradan alıcı buldu.

Çin'i karıştıran stant! Modellerin ayaklarını soktuğu içecek 364 liraya satıldı

ÖNÜNDE KUYRUK OLUŞTURDULAR

Öte yandan etkinliğe katılan çok sayıda kişinin stant önünde beklediği belirtildi. Bazı müşterilerin satın aldıkları içeceği, modellerin ayaklarını soktuğu kaplardan alınan sıvıyla temas ettirerek tükettiği de kaydedildi.

Çin'i karıştıran stant! Modellerin ayaklarını soktuğu içecek 364 liraya satıldı

ORGANİZASYON YÖNETİMİ MÜDAHALE ETTİ

Olayın Çin kamuoyunda büyük tepki çekmesi üzerine fuar organizatörleri duruma müdahale etti. Söz konusu stantla bağlantılı kişilerin etkinlik alanından çıkarıldığı bildirildi. Organizasyon yönetimi ayrıca benzer uygulamaların sonraki etkinliklerde yapılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Çin Halk CumhuriyetiGuangzhouGüncelDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Çin'i karıştıran stant! Modellerin ayaklarını soktuğu içecek 364 liraya satıldı - Son Dakika
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