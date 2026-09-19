Özgür Özel'den aday çıkışı! Kapıyı kapatmadı: Önemli bir seçenek - Son Dakika
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Özgür Özel'den aday çıkışı! Kapıyı kapatmadı: Önemli bir seçenek

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Özgür Özel\'den aday çıkışı! Kapıyı kapatmadı: Önemli bir seçenek
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, Yavaş'ın hala potansiyel aday olduğunu belirterek, "Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenektir" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın olası cumhurbaşkanı adaylığı hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"MANSUR YAVAŞ İÇİN BİR SIKINTI GÖRMÜYORUM"

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Murat Sabuncu'nun T24 için yaptığı röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi. Görüşmenin siyasi bir hamle olarak yorumlanmasına ilişkin soruya yanıt veren Özel, bu durumun kendisi açısından sorun oluşturmadığını söyledi. Özel, "Ben bir sıkıntı görmüyorum. Mansur Bey için de bizim için de ne sıkıntı?" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den aday çıkışı! Kapıyı kapatmadı: Önemli bir seçenek

"SİYASET GİDİŞATA YÖN VERME İŞİDİR"

Mansur Yavaş'ın belediye hizmetleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebi hakkında daha önce kendisine bilgi verdiğini anlatan Özel, siyasetin yalnızca mevcut durumu değerlendirmek olmadığını belirtti. Özel, "Siyaset durum değerlendirmesi yapma işi değildir, siyaset gidişata yön verme işidir." dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve adaylık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, siyasi hedeflerinin iktidar olmak olduğunu ifade etti.

Özgür Özel'den aday çıkışı! Kapıyı kapatmadı: Önemli bir seçenek

"ERDOĞAN 39'UNA DA RANDEVU VERSE MİLLETİN DEDİĞİ OLACAK"

Mansur Yavaş'ın Erdoğan ile görüşmesinin farklı yorumlanmasını eleştiren Özel, şu ifadeleri kullandı: "Toplumun yüzde 60'ı Mansur Yavaş'ın gelecek seçimlerde cumhurbaşkanı olabileceğini söylüyorken, Mansur Yavaş'ın bir külliye ziyaretinden böyle özgüvensizce 'AK Parti'ye geçecek' diyen de var, 'Adaylıktan çekilecek' diyen de var." Özel, görüşmelerin doğal olduğunu belirterek, "Erdoğan dokuzuna değil, otuz dokuzuna randevu verse sonuçta sandıkta milletin dediği olacak." dedi.

"MANSUR BEY'İN TAVRI SON DERECE TUTARLI"

Mansur Yavaş'ın parti değişikliği iddialarına da değinen Özel, Yavaş'ın CHP içerisindeki duruşunun kendileri açısından sorun oluşturmadığını söyledi. Özel, "Mansur Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'nde, butlanın olduğu andan itibaren ortaya koyduğu tavır şu ana kadar son derece tutarlı." ifadelerini kullandı. Yavaş'ın kendileriyle düzenli görüştüğünü belirten Özel, belediye başkanlarının siyasi tercihleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞI ÇOK ÖNEMLİ BİR SEÇENEKTİR"

Mansur Yavaş'ın hala potansiyel cumhurbaşkanı adayı olup olmadığı sorusuna "Evet" yanıtını veren Özel, Ekrem İmamoğlu'nun adaylık durumuna ilişkin de konuştu. Özel, Ekrem İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda Mansur Yavaş'ın önemli bir alternatif olduğunu belirtti. Özel, "Ekrem Başkan aday olmasın diye her şeyi yapacaklar. Bu durumda Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenektir. Ancak hassas bir şey söyleyeyim: İlk günden beri söylüyorum, kimseyi kimsenin yedeği ilan etmiyoruz." dedi.

Özgür Özel'den aday çıkışı! Kapıyı kapatmadı: Önemli bir seçenek
Kaynak: ANKA
Ankara Büyükşehir BelediyesiRecep Tayyip ErdoğanMansur YavaşYeni PartiÖzgür ÖzelPartilerGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Yürekli ol kendin aday ol 3 0 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    bence o piti piti yapın heyallahım ya sen yetersiz isen neden genel başlansın siyasi komedi sonra bizlere hakaret ederler akla gelecek her olay her felaket siyasi malzeme bunlar için 2 0 Yanıtla
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