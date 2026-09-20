MASAK bankaları uyardı! Mal varlığı kaçırılmasına karşı kritik hamle - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MASAK bankaları uyardı! Mal varlığı kaçırılmasına karşı kritik hamle

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MASAK bankaları uyardı! Mal varlığı kaçırılmasına karşı kritik hamle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MASAK, sermaye piyasalarında usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen fon şirketlerinin sahipleri ve yöneticileri hakkında bankalar ile diğer finans kuruluşlarına uyarıda bulundu. Malvarlığının kaçırılmasına yönelik işlemlerin önlenmesi amacıyla 5549 sayılı Kanun kapsamındaki tedbirlerin, işlem ertelemesi dahil uygulanması istendi. SPK ile yürütülen çalışmalarda olağan dışı değer artışı gösterdiği belirtilen fonların yatırımcıları, işlem hareketleri ve finansal transferleri de incelemeye alındı.

Sermaye piyasalarında son dönemde gündeme gelen fon hareketleri ve olağan dışı değer artışlarıyla ilgili soruşturmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen fon şirketlerinin sahipleri ve yöneticileri hakkında bankalar ile diğer finansal kuruluşları uyardı.

MASAK tarafından yapılan değerlendirmeler kapsamında, malvarlığının kaçırılmasına yönelik işlemlerin önüne geçilmesi amacıyla 5549 sayılı Kanun kapsamında işlem ertelemesi başta olmak üzere gerekli tedbirlerin uygulanması istendi.

FONLARDAKİ OLAĞAN DIŞI YÜKSELİŞ MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın merkezinde, kamuoyunda gündeme gelen bazı fonlardaki olağan dışı değer artışları bulunuyor.

MASAK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, kapalı olduğu dönemde sınırlı sayıda yatırımcının işlem yaptığı ancak buna rağmen yüksek değer artışı gösterdiği belirtilen fonun yatırımcıları ve işlem hareketleri incelemeye alındı.

Bu kapsamda fonun finansal hareketleri, yatırımcı işlemleri ve para transferleri detaylı şekilde araştırılırken, gerekli izleme ve kontrol mekanizmalarının devreye alındığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Sermaye piyasalarında bazı fon ve şirketlerin işlemleri, son dönemde olağan dışı fiyat hareketleri ve yatırımcıların dikkatini çeken yükselişlerle gündeme gelmişti.

Özellikle bazı fonlarda sınırlı sayıdaki yatırımcı işlemleriyle yüksek değer artışları yaşandığı iddiaları üzerine SPK ve MASAK inceleme başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında bazı portföy yönetim şirketleri ve fonlara ilişkin işlemler mercek altına alınırken, şirket yöneticilerinin finansal hareketleri ve para transferleri de araştırılmaya başlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında da bazı şirketlerin yöneticilerine ait hesap hareketleri ile yurt dışı para ve kripto transferlerinin incelenmesi için MASAK'a talepte bulunulmuştu.

MANİPÜLASYON İDDİALARINA KARŞI İNCELEME SÜRÜYOR

MASAK ve SPK tarafından yürütülen çalışmalarda, sermaye piyasalarında manipülatif işlemler gerçekleştiren ve bu işlemlerden menfaat sağlayan kişilerin tespit edilmesine yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, vatandaşlardan gelen ihbar ve şikâyetlerin de değerlendirmeye alındığını, hiçbir bilginin göz ardı edilmeyeceğini ifade etti.

Soruşturmalarda elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda gerekli hukuki ve idari adımların atılacağı bildirildi.

Mali Suçları Araştırma KuruluSermaye Piyasası KuruluEkonomiFinansBorsaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • semra gezgin semra gezgin:
    İnsanların elindeki çalmak için manipülasyon yapıp batırdılar 3 0 Yanıtla
  • Kadir Karaçolak Kadir Karaçolak:
    İnsaniarın parasını zorls almadılar 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaydıraktan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetmişti Mahkeme takipsizliği bozdu, soruşturma yeniden başladı Kaydıraktan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetmişti! Mahkeme takipsizliği bozdu, soruşturma yeniden başladı
İtfaiyenin önünü kesti, ardından çakarını açtı Vekilin makam aracı olduğu öne sürüldü İtfaiyenin önünü kesti, ardından çakarını açtı! Vekilin makam aracı olduğu öne sürüldü
Çifteler’deki galeri kavgasında mahkeme kararını verdi: Maktulün ağabeyi de tutuklandı Çifteler'deki galeri kavgasında mahkeme kararını verdi: Maktulün ağabeyi de tutuklandı
Cavo Dragone, Breuer’in NATO Askeri Komitesi başkanlığına seçildiğini duyurdu Cavo Dragone, Breuer'in NATO Askeri Komitesi başkanlığına seçildiğini duyurdu
Zonguldak’ta mide bulandıran olay: Kız çocuklarının etek altı görüntülerini çekerken suçüstü yakalandı Zonguldak'ta mide bulandıran olay: Kız çocuklarının etek altı görüntülerini çekerken suçüstü yakalandı
Kozinoğlu dosyasında yeni operasyon 4 isim gözaltına alındı Kozinoğlu dosyasında yeni operasyon! 4 isim gözaltına alındı
Bin 400 liraya aldığı tablonun gerçek değerinin 12 milyon olduğu ortaya çıktı Bin 400 liraya aldığı tablonun gerçek değerinin 12 milyon olduğu ortaya çıktı
Salah, Türkiye’deki derbi kariyerine çok hızlı başladı Salah, Türkiye'deki derbi kariyerine çok hızlı başladı
Fenerbahçe’nin yıldızı Hakan Safi’ye çuvalla para vermiş Fenerbahçe'nin yıldızı Hakan Safi'ye çuvalla para vermiş
16:56
Forex ağının perde arkası: İsrailli patron, kasayla gelen nakitler ve Avrupa ülkelerini hedef alan dolandırıcılık ağı
Forex ağının perde arkası: İsrailli patron, kasayla gelen nakitler ve Avrupa ülkelerini hedef alan dolandırıcılık ağı
16:37
Galatasaray’a 4 gollü yenilgi sonrası müjdeli haber Osimhen’den geldi
Galatasaray'a 4 gollü yenilgi sonrası müjdeli haber Osimhen'den geldi
16:24
Galatasaray, Süper Lig’de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı
Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı
16:11
Dünya basını, Muhammed Salah’ın şovunu konuşuyor: Galatasaray’ı yerle bir etti
Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti
16:02
Canlı anlatım: İlk 7 dakikada 2 gol İnanılmaz bir başlangıç
Canlı anlatım: İlk 7 dakikada 2 gol! İnanılmaz bir başlangıç
15:42
Savaşın ortasında tarihi ziyaret Pezeşkiyan New York’a gidiyor, ABD’den ilginç yasak
Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak
15:27
Fenerbahçe’den yayıncı kuruluşa Okan Buruk tepkisi
Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa Okan Buruk tepkisi
15:04
7 ülke Türkiye’ye karşı birleşti, İtalya ortak bildiriye imza atmadı
7 ülke Türkiye'ye karşı birleşti, İtalya ortak bildiriye imza atmadı
14:17
Özgür Özel’den ’Demirtaş-Öcalan’ polemiğine yanıt: Benim öyle bir niyetim yok
Özgür Özel'den 'Demirtaş-Öcalan' polemiğine yanıt: Benim öyle bir niyetim yok
13:56
iPhone almaya gidenler kasada şaşkına döndü Ticaret Bakanlığı harekete geçti
iPhone almaya gidenler kasada şaşkına döndü! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 17:21:51. #7.12#
SON DAKİKA: MASAK bankaları uyardı! Mal varlığı kaçırılmasına karşı kritik hamle - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement