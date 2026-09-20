MASAK bankaları uyardı! Mal varlığı kaçırılmasına karşı kritik hamle

Sermaye piyasalarında son dönemde gündeme gelen fon hareketleri ve olağan dışı değer artışlarıyla ilgili soruşturmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen fon şirketlerinin sahipleri ve yöneticileri hakkında bankalar ile diğer finansal kuruluşları uyardı.

MASAK tarafından yapılan değerlendirmeler kapsamında, malvarlığının kaçırılmasına yönelik işlemlerin önüne geçilmesi amacıyla 5549 sayılı Kanun kapsamında işlem ertelemesi başta olmak üzere gerekli tedbirlerin uygulanması istendi.

FONLARDAKİ OLAĞAN DIŞI YÜKSELİŞ MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın merkezinde, kamuoyunda gündeme gelen bazı fonlardaki olağan dışı değer artışları bulunuyor.

MASAK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, kapalı olduğu dönemde sınırlı sayıda yatırımcının işlem yaptığı ancak buna rağmen yüksek değer artışı gösterdiği belirtilen fonun yatırımcıları ve işlem hareketleri incelemeye alındı.

Bu kapsamda fonun finansal hareketleri, yatırımcı işlemleri ve para transferleri detaylı şekilde araştırılırken, gerekli izleme ve kontrol mekanizmalarının devreye alındığı bildirildi.