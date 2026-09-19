Trabzonspor gol attıkça Berat Albayrak ve ailesi coştu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki dev randevuda Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelirken, tribünlerde dikkat çeken anlar yaşandı.

BERAT ALBAYRAK VE AİLESİ TRİBÜNLERDE

Karadeniz ekibinin ev sahipliğinde gerçekleşen nefes kesen derbiyi izleyenler arasında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesi de yer aldı.

GOLLERDE BÜYÜK COŞKU YAŞADILAR

Ailesiyle birlikte karşılaşmayı stadyumda canlı takip eden Berat Albayrak'ın heyecanı gözlerden kaçmadı. Trabzonspor'un Galatasaray karşısında bulduğu gollerin ardından büyük bir coşku yaşayan Albayrak ailesinin o anlardaki sevinci kameralara yansıdı. Bordo-mavililere tribünden destek veren eski bakanın coşkulu halleri, derbi mücadelesinin unutulmaz anları arasına girdi.

ESRA ALBAYRAK'IN SALAH TEZAHÜRATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ın golün ardından Muhammed Salah için yaptığı tezahürat da dikkat çekti.