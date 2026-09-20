Galatasaray'a 4 gollü yenilgi sonrası müjdeli haber Osimhen'den geldi - Son Dakika
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Galatasaray'a 4 gollü yenilgi sonrası müjdeli haber Osimhen'den geldi

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Nijerya Futbol Federasyonu, Victor Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında zorlu rakibi Trabzonspor'a 4-0 kaybeden Galatasaray'a yıldız futbolcusu Victor Osimhen'den müjdeli haber geldi.

MİLLİ TAKIM MAÇLARINDA OLMAYACAK

Nijerya Futbol Federasyonu, Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'in, Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki Madagaskar ve Gine-Bissau maçlarında forma giyemeyeceğini açıkladı.

İYİLEŞME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Nijerya Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından Victor Osimhen ile ilgili yapılan duyuruda, "Victor Osimhen, kas zorlanmasından dolayı iyileşme sürecinin sürdürdüğü için Nijerya’nın, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek" denildi.

Victor OsimhenGalatasarayNijeryaAfrikaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Aman ne müjde ne müjde. Okan, Sane, deniz gül, leao kesin gitmesi şart. Galatasaray dünkü takımla ligi bitiremez 1 0 Yanıtla
  • Y T Y T:
    Okan gitsin 1 0 Yanıtla
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