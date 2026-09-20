Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı - Son Dakika
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Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı

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Trabzonspor maçını 4-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, ligdeki ilk 6 maçında 10 kez topu ağlarından çıkardı. Süper Lig'de en son 1966-1967 sezonunun ilk 6 maçında kalesinde 11 gol gören Galatasaray, böylece son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaşadı.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in ilk 6 maçı itibarıyla son 60 yılın en kötü savunma başlangıcına imza attı.

60 YILIN EN KÖTÜ SAVUNMA BAŞLANGICI

Sarı-kırmızılı ekip, dün ligin 6. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray, Süper Lig'deki ilk 6 karşılaşmasında kalesinde 10 gol gördü. Süper Lig tarihinde en son 1966-1967 sezonunun ilk 6 maçında 11 gol yiyen sarı-kırmızılılar, böylece 60 yılın ardından ligdeki en kötü savunma başlangıcını yaptı.

Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı

2 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı 6 maçın 2'sini gol yemeden tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki Erzurumspor FK ve Kocaelispor maçlarını gol yemeden bitirdi.

KALESİNE 19 İSABETLİ ŞUT GELDİ

Galatasaray, sezon başından bu yana Süper Lig'de kalesinde 19 isabetli şut gördü. Sezon başından bu yana ligde sırasıyla Arca Çorum FK, Erzurumspor FK, Göztepe, İstanbul Başakşehir, Kocaelispor ve Trabzonspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekibin kalesine bu maçlarda toplam 19 şut isabet etti. Galatasaray, böylece 6 maçta kalesinde maç başına ortalama 3,2 isabetli şut gördü.

Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı

UĞURCAN SEZONA İYİ BAŞLAYAMADI

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'de bu sezon 8 gol yedi. Sarı-kırmızılılarla sezon başından bu yana 5 lig karşılaşmasında görev alan Uğurcan, 8 kez topu ağlarından çıkardı. Böylece milli oyuncunun maç başına gol yeme ortalaması 1,6 oldu. Öte yandan Galatasaray'ın genç kalecisi Jankat Yılmaz da bu sezon ligde görev aldığı tek maçta Göztepe'den 2 gol yedi.

SAVUNMA DÖRTLÜSÜNDE 6 FARKLI İSME ŞANS

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde geride kalan 6 maçta ilk 11'in savunma dörtlüsünde 6 farklı oyuncuya görev verdi. Okan Buruk, ligin ilk 6 haftasında 4 kez ilk 11'in savunma dörtlüsünde Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Roland Sallai'ye şans verdi. İstanbul Başakşehir maçında bu dörtlüde Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Mario Lemina'ya yer veren Buruk, Kocaelispor müsabakasında da Jakobs'un yerine Eren Elmalı'yı sahaya sürdü. Buruk, ayrıca lig maçlarında Kazımcan Karataş, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan'ı da oyuna sonradan dahil etti.

Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı

BURUK YÖNETİMİNDEKİ EN KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon savunma performansında önceki 4 sezonunun gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörlük görevine 2022-2023 sezonu başında geçen Buruk, son 5 sezonda ilk 6 lig maçında en fazla gol yediği dönemi geçiriyor. Buruk'un yönetimindeki Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk 6 haftasında kalesinde sadece 4 gol gördü. İlk şampiyonluğun ardından savunmada daha iyi bir performans sergileyen Galatasaray, 2023-2024 sezonunun ilk 6 maçında yalnızca 3 gol yedi. Okan Buruk'un öğrencileri, 2024-2025 sezonunda ise ilk 6 haftada sadece 5 gol yedi. Ligin ilk 6 maçı itibarıyla savunmada en iyi dönemini 2025-2026'da geçiren Okan Buruk'un Galatasaray'ı, söz konusu sezonun ilk 6 haftasında kalesinde yalnızca 2 gol gördü. Okan Buruk'un Galatasaray'ı, bu sezon ise ilk 6 haftada 10 gol yiyerek savunmadaki en kötü sezon başlangıcını yaptı.

TrabzonsporGalatasarayFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ayhan Karakuş Ayhan Karakuş:
    Olcay gibi bir kaleci olursa daha çok gol yeriz adamın bir tane doğru düzgün daha kurtarışını görmedik 40 milyon Euro’nun fiyasko Trabzonspor’a bedava versinler geri 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı - Son Dakika
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