e-Devlet'te bu 3 harfe dikkat! Emekli maaşınız iptal edilebilir - Son Dakika
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e-Devlet'te bu 3 harfe dikkat! Emekli maaşınız iptal edilebilir

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e-Devlet\'te bu 3 harfe dikkat! Emekli maaşınız iptal edilebilir
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Adana'da ocak ayında emekli olan bir vatandaşın, çalıştığı iş yeri hakkında başlatılan sahte sigortalılık incelemesi sonrası 1.027 günlük primi iptal edildi; aldığı 137 bin liralık maaşın faizle 158 bin lira olarak geri ödenmesi istendi. Uzmanlar, benzer durumlarla karşılaşmamak için e-Devlet'teki hizmet dökümünde K, S ve Ş kodlarının kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gerçekte çalışmadığı halde sigortalı gösterilen kişilere ve bu bildirimlerin yapıldığı iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yapılan incelemeler sonucunda sahte olduğu tespit edilen sigortalılık süreleri iptal edilebiliyor. Bu durum, prim gününün azalmasının yanı sıra emeklilik hakkının kaybedilmesine de yol açabiliyor.

1.027 GÜNLÜK PRİMİ İPTAL EDİLDİ

Nefes'in haberine göre Adana'da ocak ayında emekli olan bir vatandaş, SGK'dan gelen yazıyla beklemediği bir durumla karşılaştı. İşveren hakkında yürütülen sahte sigortalılık ve vergi kaçakçılığı incelemesinin ardından vatandaşın 1.027 günlük primi iptal edildi.

Daha önce kendisine ödenen 137 bin liralık emekli aylığının da faiz uygulanarak 158 bin lira olarak geri ödenmesi istendi. Vatandaş ise söz konusu iş yerinde gerçekten çalıştığını ve bunu tanıklarla kanıtlayabileceğini belirtti.

E-DEVLET'TEKİ K, S VE Ş HARFLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

SGK Uzmanı Dilek Ete, vatandaşların e-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümlerini kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. SGK'nın düzenlemelerine göre hizmet dökümünde görülebilen kodların anlamları şöyle:

K: Kontrollü iş yeri

S: Sahte iş yeri

Ş: Şüpheli iş yeri

SGK'nın düzenlemesinde "kontrollü iş yeri", belirlenen kriterler kapsamında sahte olma potansiyeli yüksek görülen iş yerlerini; "şüpheli iş yeri" ise sahte olarak tanımlanan iş yerleriyle belirli bağlantıları bulunan diğer iş yerlerini ifade ediyor. "S" kodu ise yapılan denetim sonucunda sahte iş yeri olarak tescil edilen yerlerde kullanılıyor.

HARFİ GÖRMEK TEK BAŞINA EMEKLİLİĞİN İPTAL EDİLDİĞİ ANLAMINA GELMİYOR

Hizmet dökümünde bu kodlardan birinin bulunması, her durumda kişinin emekliliğinin otomatik olarak iptal edildiği anlamına gelmiyor. Ancak ilgili iş yeri veya hizmet kaydı hakkında denetim ve inceleme bulunduğunu gösterebiliyor. Özellikle sahte olduğu tespit edilen hizmetlerin geçersiz sayılması halinde emeklilik için gerekli prim gün sayısı da değişebiliyor.

SGK'nın resmi düzenlemelerinde, "Sahte İşyeri" ve "Kontrollü İşyeri" olarak tanımlanan iş yerlerinden bildirilen bazı hizmetlerin aylığa hak kazanma ve aylık bağlama işlemlerinde dikkate alınmadığı da belirtiliyor.

GERÇEKTEN ÇALIŞANLARA BELGE UYARISI

SGK Uzmanı Dilek Ete, fiilen çalıştığı halde incelemeye dahil edilen kişilerin durumu takip etmelerinin önemli olduğunu belirtti. Bu kişilerin ücret bordrosu, banka kayıtları ve çalışma durumunu ortaya koyabilecek diğer belgelerle SGK'ya başvurabileceğini ifade etti.

Sahte sigortalılığın kesinleşmesi durumunda ise geçersiz hizmetler silinebiliyor. Bu hizmetlere dayanılarak kazanılan emeklilik ve diğer sosyal güvenlik hakları geri alınabildiği gibi, yersiz ödenen aylık ve gelirlerin de ilgili mevzuat kapsamında geri tahsili gündeme gelebiliyor.

E-DevletEkonomiAdanaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • aslan145314532121 aslan145314532121:
    emekli olduk hergün e devlet grip bakacağiz baska işimiz yok zaten devlet ordan prim almiş esnaf kontrol etmemiş şimdi gelecek gariban maaş çökecek başta işinizi düzgün yapin 2 0 Yanıtla
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