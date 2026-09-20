Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi! Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama - Son Dakika
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Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi! Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama

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Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi! Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama
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Ankara'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 84 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 26'sı tutuklandı. Operasyonlarda 6 kilodan fazla esrar, 4 bin 206 sentetik ecza ve 843 gram metamfetaminin yanı sıra 4 tabanca ele geçirildi.

Ankara'da uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve uyuşturucu madde temin eden şahısların yakalanmasına yönelik son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 84 şüpheli gözaltına alındı, 26 şüpheli tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13-19 Eylül tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.

ONLARCA KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda 6 kilo 164 gram esrar, 4 bin 206 adet sentetik ecza, 963 gram sentetik kannabinoid, 843 gram metamfetamin, 122 gram A.M. maddesi, 53 gram kokain, 35 kök kenevir bitkisi, 4 adet ecstasy ve 1 gram eroin ele geçirildi.

TABANCA VE NAKİT PARA DA BULUNDU

Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda ayrıca 7 hassas terazi, 4 tabanca, 4 şarjör, 66 tabanca fişeği ile 119 bin 935 lira ve 5 bin 200 dolar ele geçirildi.

26 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 84 şüpheliden 26'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
UyuşturucuGüvenlikNarkotikAnkaraGüncelEylülSuçSon Dakika

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