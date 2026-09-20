İstanbulsporlu Mendy, maç sonunda kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Trendyol 1. Lig’de deplasmanda Manisa FK ile karşılaşan İstanbulspor, maçın ardından gelen üzücü bir haberle sarsıldı.

ELVIN MENDY MAÇ SONUNDA RAHATSIZLANDI

Sarı-siyahlı ekibin 19 yaşındaki genç yeteneği Elvin Mendy, mücadelesiyle dikkat çektiği karşılaşmanın bitiminde aniden rahatsızlandı.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Karşılaşmanın ardından soyunma odasında rahatsızlık geçirdiği belirtilen Gambiyalı futbolcuya ilk müdahalenin sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldığı belirtildi. Genç oyuncunun kalp krizi şüphesiyle zaman kaybetmeden Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı ifade edildi. İstanbulsporlu futbolcunun son durumuyla ilgili detaylı açıklama bekleniyor.