İstanbulsporlu Mendy, maç sonunda kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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İstanbulsporlu Mendy, maç sonunda kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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İstanbulsporlu Mendy, maç sonunda kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'da forma giyen Elvin Mendy'nin Manisa FK maçının ardından rahatsızlandığı belirtildi. 19 yaşındaki Gambiyalı futbolcunun kalp krizi şüphesiyle Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı açıklandı.

Trendyol 1. Lig’de deplasmanda Manisa FK ile karşılaşan İstanbulspor, maçın ardından gelen üzücü bir haberle sarsıldı. 

ELVIN MENDY MAÇ SONUNDA RAHATSIZLANDI

Sarı-siyahlı ekibin 19 yaşındaki genç yeteneği Elvin Mendy, mücadelesiyle dikkat çektiği karşılaşmanın bitiminde aniden rahatsızlandı.

İstanbulsporlu Mendy, maç sonunda kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

KALP KRİZİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Karşılaşmanın ardından soyunma odasında rahatsızlık geçirdiği belirtilen Gambiyalı futbolcuya ilk müdahalenin sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldığı belirtildi. Genç oyuncunun kalp krizi şüphesiyle zaman kaybetmeden Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı ifade edildi. İstanbulsporlu futbolcunun son durumuyla ilgili detaylı açıklama bekleniyor.

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    Yorumlar (2)

  • hamdullahs013 hamdullahs013:
    Cok cok. Gecmis olsun, Gencecik daha 0 0 Yanıtla
  • Galatasaray 1905 Galatasaray 1905:
    gecmiş olsun 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbulsporlu Mendy, maç sonunda kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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