Bitcoin'de 8 ay sonra bir ilk! Kritik eşik aşıldı - Son Dakika
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Bitcoin'de 8 ay sonra bir ilk! Kritik eşik aşıldı

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Bitcoin\'de 8 ay sonra bir ilk! Kritik eşik aşıldı
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Bitcoin, yaklaşık 8 ay sonra ilk kez 50 haftalık hareketli ortalamasının üzerinde haftalık kapanış yaparak 84 bin dolara yaklaştı. Geçmişte benzer kırılmaların güçlü yükselişlerle sonuçlanması dikkat çekerken, analistler yeni bir boğa piyasası için 83 bin dolar seviyesindeki kalıcılığın kritik olduğunu belirtiyor.

Kripto para piyasasının en büyük varlığı Bitcoin'de dikkat çeken bir hareket yaşandı. Bitcoin, uzun bir aranın ardından 50 haftalık hareketli ortalamasının üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirirken, fiyat 84 bin dolar sınırına kadar yaklaştı.

TradingView verilerine göre Bitcoin, pazar günü Coinbase'de haftayı 81 bin 159 dolar seviyesinden tamamladı. Böylece 78 bin 788 dolar seviyesinde bulunan 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde kapanış gerçekleşti.

Bitcoin'in söz konusu hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleştirdiği son haftalık kapanış 9 Kasım 2025 tarihinde kaydedilmişti.

8 AY SONRA KRİTİK EŞİĞİN ÜZERİNDE

Yaklaşık 8 ay sonra gelen bu kapanış, Bitcoin'in uzun vadeli teknik görünümü açısından piyasada yakından takip ediliyor.

Bitcoin ayrıca yükselişini sürdürerek 84 bin dolar seviyesine yaklaşırken, 30 Ocak 2026'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Piyasa uzmanları ise son hareketin geçmiş Bitcoin döngülerinde önemli sonuçların görüldüğü teknik bir seviyede gerçekleştiğine dikkat çekiyor.

50 HAFTALIK ORTALAMA NEDEN ÖNEMLİ?

Galaxy Research'ten Alex Thorn'a göre 50 haftalık hareketli ortalama, Bitcoin'in geçmiş ayı piyasalarında önemli bir direnç seviyesi olarak öne çıktı.

Thorn'un değerlendirmesine göre tamamlanan beş Bitcoin ayı piyasasının dördünde, kripto paranın 50 haftalık hareketli ortalamayı ilk kez yukarı yönlü kırması piyasa dibinin oluşmasının ardından gerçekleşti.

Bu nedenle Bitcoin'in uzun bir aradan sonra yeniden söz konusu ortalamanın üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirmesi, uzun vadeli fiyat hareketinin yönünü takip eden yatırımcıların radarına girdi.

GEÇMİŞTE YÜZDE 700 İLE 900 ARASINDA YÜKSELDİ

Collective Shift'in kurucusu Ben Simpson da 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşen kapanışın önemli olduğuna dikkat çekti.

Simpson'a göre Bitcoin, 2017, 2020 ve 2023 yıllarında bu seviyenin üzerine çıktıktan sonra yüzde 700 ile yüzde 900 arasında yükselişler gerçekleştirdi.

Ancak geçmiş dönemlerde yaşanan fiyat hareketleri, benzer bir yükselişin bu kez de gerçekleşeceği anlamına gelmiyor.

"TEK BİR HAFTALIK KAPANIŞ YETERLİ DEĞİL"

Bitget Baş Analisti Ryan Lee ise Bitcoin'in son hareketine daha temkinli yaklaşıyor.

Lee'ye göre 50 haftalık hareketli ortalamanın yeniden kazanılması Bitcoin'deki toparlanmanın güçlendiğine işaret ediyor. Ancak tek bir haftalık kapanış, piyasanın döngüsel dibinin kesin olarak oluştuğunu söylemek için yeterli değil.

Lee, bundan sonraki süreçte Bitcoin'in 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağının ve fiyat grafiğinde daha yüksek dipler oluşturup oluşturamayacağının izlenmesi gerektiğini belirtiyor.

GÖZLER 83 BİN DOLAR SEVİYESİNDE

Kripto yatırımcısı Craig Cobb ise Bitcoin'in bundan sonraki yönü açısından 50 haftalık hareketli ortalamadan çok 83 bin dolar seviyesine odaklanıyor.

Cobb'a göre Bitcoin'in 83 bin doların üzerine çıkması, aylık grafikte daha düşük bir tepe oluşmadığına ve mevcut aşağı yönlü trendin sona erdiğine yönelik önemli bir işaret olabilir.

Ancak Cobb, yalnızca bu seviyenin aşılmasının yeterli olmayacağını, üç aylık grafikte ortaya çıkacak fiyat hareketlerinin de yakından takip edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

GEÇMİŞTE 15 KEZ YAŞANDI

Cobb'un takip ettiği teknik modele göre Bitcoin'in üç aylık grafiklerinde kırmızı mumlardan yeşil muma geçiş bugüne kadar 15 kez gerçekleşti.

Bu örneklerin 11'inde ilk yeşil mumun ulaştığı zirve daha sonraki süreçte aşıldı. Cobb'un analizine göre söz konusu 11 hareketin tamamının devamında Bitcoin yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu nedenle 83 bin dolar seviyesinin aşılması kadar eylül ayındaki üç aylık grafik kapanışının nasıl gerçekleşeceği de teknik analiz açısından önem taşıyor.

BOĞA PİYASASI İÇİN HANGİ SEVİYELER TAKİP EDİLECEK?

Bitcoin'in 50 haftalık hareketli ortalamayı yaklaşık 8 ay sonra yeniden kazanması, geçmiş piyasa döngülerindeki bazı toparlanma dönemleriyle benzerlik gösteriyor.

Ancak analistler, tek bir haftalık kapanışın yeni bir boğa piyasasının başladığını doğrulamak için yeterli olmadığı konusunda uyarıyor.

Bundan sonraki süreçte Bitcoin'in 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde kalıp kalamayacağı, daha yüksek dip seviyeleri oluşturup oluşturamayacağı ve 83 bin dolar eşiğini kalıcı şekilde aşıp aşamayacağı piyasaların yakın takibinde olacak.

EkonomiBitcoinPiyasaSon Dakika

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