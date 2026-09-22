FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, Kozinoğlu soruşturmasında ifade için adliyeye getirildi

FETÖ kapsamında yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından Altaylı hakkında verilen 23 yıl 4 ay hapis cezası 2024 yılında onanmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce sağlık sorunları nedeniyle ifadesi alınamayan Enver Altaylı'nın durumunun düzelmesi halinde ifadesine başvurulacağı açıklanmıştı. Altaylı'nın ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirilmesine karar verildiği de duyurulmuştu.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı yasaya muhalefet" suçları kapsamında sürdürülüyor.

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu 'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı , soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi. Altaylı'nın ifadesi, sağlık sorunları nedeniyle daha önce alınamamıştı. Altaylı'nın 23 yıl 4 aylık hapis cezasının 2024'te onandığı da güncel kaynaklarda yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Kaşif Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 12 Kasım 2011'de rahatsızlanmış ve Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

Olayın ardından yürütülen ilk soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş; ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personelinin yanı sıra Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları ile eşinin tanık olarak ifadeleri alınmıştı.

Soruşturmanın ardından 10 Nisan 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

DOSYA 14 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in daha önce yaptığı açıklamaya göre dosya, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca yeniden incelendi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının değerlendirmeleri doğrultusunda Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırıldı ve soruşturma yeniden başlatıldı. Güncel haber kaynakları da soruşturmanın bu tarihte yeniden açıldığını aktardı. Yeni soruşturmada gizlilik kararı alınırken, olayın bütün yönleriyle araştırılması amacıyla özel bir soruşturma ekibi oluşturuldu.

İLK ETAPTA 11 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Soruşturmanın yeniden açılmasının ardından olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken, bir şüphelinin FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer 9 şüpheli serbest bırakılırken, bunlardan 7'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

MUHABİR, KAMERAMAN VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında operasyonlar genişletildi. Çalışmalar kapsamında 1 muhabir, 1 kameraman ve 7 sağlık çalışanı olmak üzere 9 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında bir muhabirin de bulunduğu 3 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi.

Kameramanın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak", diğer 3 şüpheli hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol uygulanması talep edildi.

Hakimlik, muhabirin de aralarında bulunduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına, kameramanın da bulunduğu 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

KOZİNOĞLU'NUN MEZARI AÇILDI

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir başka adım da fethi kabir işlemi oldu.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla mezarın açılmasına karar verildi.

Kararın ardından fethi kabir işlemi gerçekleştirildi.

KURTLAR VADİSİ'NİN SENARİSTLERİ İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan da "bilgi sahibi" sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

Başsavcılık ayrıca Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin incelenmesine karar verdi.

DÖNEMİN BAŞSAVCISI VE CEZAEVİ SAVCISI DA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın genişletilmesiyle olay tarihinde görev yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan hakkında da işlem yapıldı.

Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur da soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Dönemin başsavcısı ve cezaevi savcısı hakkında işlem yapıldığı, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarının da soruşturmaya dahil edildiği güncel kaynaklara yansıdı.

İKİ İSİM TUTUKLANDI, İKİ İSME EV HAPSİ

Adliyeye sevk edilen Necip Doğan ve Ali İşgören'in tutuklanmasına karar verildi.

Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Güncel kaynaklar, bu aşamada soruşturmada tutuklu sayısının 6'ya ulaştığını aktardı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 6'ya, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli sayısı ise 15'e yükseldi.

ESKİ GAZETECİ VE CEZAEVİ GÖREVLİLERİNE OPERASYON

Devam eden çalışmalarda eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke de gözaltına alındı.

Ambulans şoförü Kaba'nın jandarmadaki ifadesinin ardından mevcut delil durumu dikkate alınarak serbest bırakılmasına karar verildi.

Hakimlik, Osman Arslan'ın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Ömer Vatan ile Kazım Beyke hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Osman Arslan, Ömer Vatan ve Kazım Beyke'nin soruşturma kapsamında Silivri Adliyesi'ne sevk edildiği de güncel kaynaklarca doğrulandı.

ENVER ALTAYLI'NIN İFADESİ SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE ALINAMAMIŞTI

FETÖ kapsamında yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Enver Altaylı'nın cezası 2024 yılında onandı.

Kozinoğlu soruşturması kapsamında Altaylı'nın da şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması gündeme geldi. Ancak sağlık sorunları nedeniyle ifadesi daha önce alınamadı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık durumunun düzelmesi halinde Altaylı'nın ifadesine başvurulacağını açıklamıştı. Soruşturmanın geldiği son aşamada Altaylı, ifadesinin alınması amacıyla Silivri Adliyesi'ne getirildi.