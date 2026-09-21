İnegöl\'de 10 yaşındaki Kerim Demir\'i arama çalışması sürüyor! Aileden vatandaşlara yardım çağrısı

İnegöl'de 10 yaşındaki Kerim Demir'i arama çalışması sürüyor! Aileden vatandaşlara yardım çağrısıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kaşıkçı İlkokulu öğrencisi Kerim Demir'in saat 15.00'ten bu yana bulunamaması, İnegöl'de aileyi harekete geçirdi. Sinanbey Mahallesi'ndeki evine dönmeyen çocuk için yakınları arama çalışması yürütüyor. Kerim'i görenlerin ya da nerede olduğunu bilenlerin güvenlik güçlerine haber vermesi isteniyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk için arama çalışması sürüyor.
SAAT 15.00'TEN BERİ HABER ALINAMIYOR
Edinilen bilgilere göre, Kaşıkçı İlkokulu'nda öğrenim gören Kerim Demir (10), saat 15.00 sıralarında kayboldu. Sinanbey Mahallesi'nde, Askerlik Şubesi civarında ikamet ettiği belirtilen çocuğun eve dönmemesi üzerine ailesi tarafından arama çalışması başlatıldı.
AİLE VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTEDİ
Aile, Kerim'i gören veya nerede olduğunu bilen vatandaşların güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi.
Kaynak: İHA
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