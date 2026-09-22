Emekli maaşını sahnede açıklayan usta oyuncu sitem etti: 46 yılın karşılığı bu mu? - Son Dakika
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Emekli maaşını sahnede açıklayan usta oyuncu sitem etti: 46 yılın karşılığı bu mu?

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Türk tiyatro ve sinemasının 82 yaşındaki usta ismi Bilge Şen, 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri töreninde emekli maaşını açıklayarak sitem etti. Devlete 46 yıl hizmet ettiğini belirten Şen, aylık 44 bin TL emekli maaşı aldığını söyledi.

Türk tiyatro ve sinemasının 82 yaşındaki usta ismi Bilge Şen, 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri töreninde aldığı emekli maaşını açıklayarak sitem etti. Sanat kariyerinde 60 yılı geride bırakan ve uzun yıllar Devlet Tiyatroları bünyesinde görev yapan deneyimli sanatçı, devlete 46 yıl boyunca hizmet verdiğini belirterek aylık 44 bin TL emekli maaşı aldığını söyledi.

"44 BİN TL MAAŞ ALIYORUM"

Törende ödülünü almak üzere sahneye çıkan Bilge Şen, konuşmasının önemli bir bölümünü çalışma hayatı ve emeklilik gelirine ayırdı. Devlet Tiyatroları bünyesindeki uzun yıllara dayanan hizmetini hatırlatan 82 yaşındaki oyuncu, "46 yıl devlete hizmet ettim, 44 bin TL maaş alıyorum. Halen çalışmaya devam ediyorum" ifadeleriyle sitemini dile getirdi. Sanatçının salondakilerden karşılık bulan açıklamaları törenin öne çıkan anları arasında yer aldı.

GEÇEN YIL DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Sanat yaşamı boyunca çok sayıda tiyatro oyunu ve sinema yapımında rol alan Bilge Şen, emekli gelirleriyle ilgili rahatsızlığını daha önce de kamuoyuyla paylaşmıştı. Geçtiğimiz yıl Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katılan usta oyuncu, aldığı emekli maaşının yoksulluk sınırının altında kaldığını vurgulamıştı. 

İlerleyen yaşına rağmen tiyatro ve sinema projelerinde yer almayı sürdüren Devlet Sanatçısı Şen, sahneden yaptığı bu son açıklamayla emekli sanatçıların yaşadığı ekonomik koşulları bir kez daha gündeme taşıdı.

Sadri AlışıkMagazinSinemaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Halis demir Halis demir:
    bence çok alıyon şimdiye kadar yedin içtin suçlu devletmi oldu diğer üülkelerde emekli olununca zenginmi olunuyo 19 16 Yanıtla
    akil çelik akil çelik:
    Aldığı maaşi değil yatırdığı pirimi söylesin Bende emekliyim 28 yıl üzerinden 12 yıl oldu ayrılalı 54 bin ? aliyorum 4 2
  • Mahmut Tuğtağ Mahmut Tuğtağ:
    kime ne faydan var o para bile bunlara çok 15 8 Yanıtla
  • Uğur Kart Uğur Kart:
    BU ZİHNİYET AKILLANMAZ SENİN ALDIĞINI ALAMAYAN VAR .SANKİ BANA MADEN İŞÇİSİ 13 5 Yanıtla
  • Deniz Memis Deniz Memis:
    senin maaşın gene iyiymiş 11 1 Yanıtla
  • gülten ağır gülten ağır:
    ben 22 bin tl alıyorum şuan kiralar 30 bin market pazar faturaları demeyeyim yoksa kafayı yeriz 6 0 Yanıtla
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