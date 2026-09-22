Emekli maaşını sahnede açıklayan usta oyuncu sitem etti: 46 yılın karşılığı bu mu?

Türk tiyatro ve sinemasının 82 yaşındaki usta ismi Bilge Şen, 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri töreninde aldığı emekli maaşını açıklayarak sitem etti. Sanat kariyerinde 60 yılı geride bırakan ve uzun yıllar Devlet Tiyatroları bünyesinde görev yapan deneyimli sanatçı, devlete 46 yıl boyunca hizmet verdiğini belirterek aylık 44 bin TL emekli maaşı aldığını söyledi.

"44 BİN TL MAAŞ ALIYORUM"

Törende ödülünü almak üzere sahneye çıkan Bilge Şen, konuşmasının önemli bir bölümünü çalışma hayatı ve emeklilik gelirine ayırdı. Devlet Tiyatroları bünyesindeki uzun yıllara dayanan hizmetini hatırlatan 82 yaşındaki oyuncu, "46 yıl devlete hizmet ettim, 44 bin TL maaş alıyorum. Halen çalışmaya devam ediyorum" ifadeleriyle sitemini dile getirdi. Sanatçının salondakilerden karşılık bulan açıklamaları törenin öne çıkan anları arasında yer aldı.

GEÇEN YIL DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Sanat yaşamı boyunca çok sayıda tiyatro oyunu ve sinema yapımında rol alan Bilge Şen, emekli gelirleriyle ilgili rahatsızlığını daha önce de kamuoyuyla paylaşmıştı. Geçtiğimiz yıl Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katılan usta oyuncu, aldığı emekli maaşının yoksulluk sınırının altında kaldığını vurgulamıştı.

İlerleyen yaşına rağmen tiyatro ve sinema projelerinde yer almayı sürdüren Devlet Sanatçısı Şen, sahneden yaptığı bu son açıklamayla emekli sanatçıların yaşadığı ekonomik koşulları bir kez daha gündeme taşıdı.