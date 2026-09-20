Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a indi! BM Genel Kurulu öncesi kritik temaslar başlıyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a indi! BM Genel Kurulu öncesi kritik temaslar başlıyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan New York\'a indi! BM Genel Kurulu öncesi kritik temaslar başlıyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine ulaştı. Erdoğan, Genel Kurul kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak ve 22 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edecek. New York programında farklı ülke liderleriyle ikili görüşmeler de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'a, BM 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20-23 Eylül tarihlerini kapsayan ABD ziyareti kapsamında diplomatik temaslarda bulunması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal ile diğer ilgililer karşıladı.

ERDOĞAN BM KÜRSÜSÜNE ÇIKACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Eylül Salı günü başlayacak yüksek düzeyli hafta kapsamında BM Genel Kurulu'na 16'ncı kez hitap edecek. Erdoğan'ın genel görüşmelerin ilk gününde dördüncü sırada söz alması planlanıyor. Bu yılki genel görüşmeler, "Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler" temasıyla gerçekleştiriliyor. Erdoğan'ın konuşmasında Gazze ve Filistin başlıklarına ağırlık vermesi bekleniyor. Ayrıca uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a indi! BM Genel Kurulu öncesi kritik temaslar başlıyor

NEW YORK'TA İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York programı yalnızca Genel Kurul toplantılarıyla sınırlı kalmayacak. Ziyaret kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Erdoğan'ın ayrıca Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle çeşitli programlarda bir araya gelmesi bekleniyor. Bu temaslarda bölgesel ve uluslararası gündemin yanı sıra Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki ilişkilerin de ele alınması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a indi! BM Genel Kurulu öncesi kritik temaslar başlıyor

ERDOĞAN'A GENİŞ HEYET EŞLİK EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da ABD'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a indi! BM Genel Kurulu öncesi kritik temaslar başlıyor
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a indi! BM Genel Kurulu öncesi kritik temaslar başlıyor - Son Dakika
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