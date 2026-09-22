Manisa'daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı - Son Dakika
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Manisa'daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2'si ağır 8 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı. Okula av tüfeğiyle gelen 9. sınıf öğrencisi H.O.'nun eylemi, bir gün önce "kız meselesi" yüzünden kavga ettiği husumetli arkadaşlarını hedef alarak gerçekleştirdiği belirlendi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 8 öğrencinin yaralandığı lise önündeki silahlı saldırının arkasından öğrenciler arasındaki husumet çıktı. Okula av tüfeğiyle gelerek dehşet saçan 9. sınıf öğrencisi H.O.'nun eylemi bir gün önce yaşanan "kız meselesi" kavgası nedeniyle gerçekleştirdiği belirlendi.

Olay, Albayrak Mahallesi’nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Okulun 9. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 2011 doğumlu H.O., yanında getirdiği av tüfeğiyle husumet duyduğu okul arkadaşlarını hedef alarak ateş açtı.

Manisa'daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı

BİR GÜN ÖNCE KAVGA ETMİŞLER

Yapılan ilk incelemelerde ve elde edilen bilgilerde eylemin herhangi bir terör bağlantısının bulunmadığı saptandı. Saldırgan H.O.'nun olaydan bir gün önce okulda kavga ettiği ve "kız meselesi" nedeniyle aralarında husumet oluşan öğrencileri bizzat hedef alarak ateş açtığı öğrenildi.

2'Sİ AĞIR 8 ÖĞRENCİ YARALANDI

Saldırıda ilk belirlemelere göre 8 öğrenci yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Hastaneye sevk edilen öğrencilerden ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Manisa'daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı

SİLAH DOLDURDUĞU ANLAR DA KAMERADA

Saldırının ardından silah seslerini duyan çok sayıda öğrenci velisi panik halinde okul çevresinde toplandı. Şüpheli H.O.'nun saldırı öncesinde tüfeğe fişek doldurduğu anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikatı sürdürüyor.

TurgutluGüncelManisaKavgaSon Dakika

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    Yorumlar (17)

  • poyraz can poyraz can:
    okumaya değil sevgili yapmaya zina yapmaya geliyorlar 19 4 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Sevgili zina mı hay senin kafana 8 13
  • Abdurrhman Demiral Abdurrhman Demiral:
    artık çocuklarınıza sahip çıkın görmezden geldiğin ilgilenmediğin evladın zamanla bir canavara dönüşüyor... 17 0 Yanıtla
  • Bulent ALAGOZ Bulent ALAGOZ:
    ya sabır. vatandaşını koruyamayacaksa bu kurumlar neden var??? 3 3 Yanıtla
    Halis demir Halis demir:
    abd sürekli olan meseleler demekki onlarda koruyamıyor 0 1
  • Abdurrhman Demiral Abdurrhman Demiral:
    ailede 6 0 Yanıtla
  • Montana By Montana By:
    Karma egitimin zararları 0 1 Yanıtla
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