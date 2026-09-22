İsrail\'i Türkiye korkusu sardı! Teyakkuza geçtiler

İsrail güvenlik bürokrasisi, Türk Deniz Kuvvetleri’nin Mavi Vatan’daki üstünlüğünü ve büyüyen denizaltı gücünü gerekçe göstererek yönetime acil filo genişletme tavsiyesinde bulundu. İsrail Ordu Radyosu’nun haberine göre Tel Aviv yönetimi, Türkiye’nin operasyonel denizaltı sayısını 18’e çıkarma hedefine karşı filosunu Almanya yapımı yeni ve ileri teknoloji araçlarla 8’e yükseltmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE'NİN 14 OPERASYONEL DENİZALTISI VAR

İsrail Ordu Radyosu’nun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, Türkiye’nin halihazırda 14 operasyonel denizaltıya sahip olduğu ve önümüzdeki yıllarda bu sayının 18’e çıkmasının beklendiği vurgulandı. Buna karşılık İsrail’in envanterinde şu an sadece 5 denizaltı bulunuyor. 6’ncı denizaltının yakın zamanda İsrail’e teslim edilmesi planlanırken, Tel Aviv’deki savunma yetkilileri bu sayının Türk Donanması’nın gücü karşısında yetersiz kaldığını rapor etti.

ALMANYA OPSİYONUNU DEVREYE SOKMAK İSTİYORLAR

İsrail savunma yetkilileri, denizaltı filosunun 8’e çıkarılması yönündeki resmi tavsiyesini siyasi iradeye sundu. Tel Aviv’in Almanya ile daha önce yaptığı anlaşma kapsamında, aynı fiyattan 7’nci denizaltıyı satın alma opsiyonu bulunuyor. Savunma kurmayları, olası bir fiyat artışından etkilenmemek için öncelikle 7’nci denizaltı opsiyonunun hızlıca kullanılması, ardından da 8’inci denizaltının tedariki için görüşmelere başlanması gerektiği görüşünde birleşti.

NİHAİ KARAR YENİ HÜKÜMETE VE SEÇİMLERE KALDI

Haberde ayrıca denizaltı filosunun genişletilmesiyle ortaya çıkacak personel ihtiyacının henüz İsrail Genelkurmay Başkanlığı düzeyinde profesyonel bir incelemeye tabi tutulmadığına dikkat çekildi. İsrailli üst düzey savunma kaynakları, bu dev satın alma hamlesinin ülkedeki seçimlerden önce gerçekleşmesinin mümkün olmadığını, kararın kurulacak yeni hükümet tarafından hayata geçirilmesinin beklendiğini belirtti.